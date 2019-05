Czaputowicz w Berlinie: Europa powinna być kształtowana wspólnie

Parlamenty narodowe powinny mieć większy wpływ na podejmowane w Unii Europejskiej decyzje – uważa Jacek Czaputowicz. Jako jedno z zagrożeń minister spraw zagranicznych wskazał protekcjonizm gospodarczy, „często wprowadzany pod pretekstem ochrony praw pracowniczych”. – Konkretnie mam na myśli unijną dyrektywę dotyczącą pracowników delegowanych – dodał polski minister w czasie wystąpienia na 22. Międzynarodowym Forum Europejskim w Berlinie.

Rząd ma plan odbudowy zaufania społecznego do Wspólnoty; przekazał go właśnie do Brukseli. To pierwsza tak kompleksowa propozycja reform Unii...