Lek na nadciśnienie wycofany z obrotu. GIF wydał komunikat

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu dwie serie leku na nadciśnienie Lecalpin. Powodem było wykrycie w produkcie wady jakościowej. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z decyzją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, produkt lecznicy Lecalpin został wycofany z obrotu na terenie całego kraju.



Chodzi o serie:



Lecalpin, (Lercanidipini hydrochloridum), 10 mg, tabletki powlekane numer serii: 268018 data ważności: 08.2021



Lecalpin, (Lercanidipini hydrochloridum), 20 mg, tabletki powlekane numer serii: 268018 data ważności: 08.2021



Lecalpin, to lek mający za zadanie blokować kanały wapniowe. Przez to działa na naczynia krwionośne i zmniejsza napięcie mięśni gładkich w ścianach naczyń oraz działa na nie rozszerzająco. W ten sposób zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Ponad 10 mln dorosłych Polaków ma zbyt wysokie ciśnienie tętnicze, a z roku na rok liczba chorych rośnie. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wprowadziło nowe cele leczenia tej choroby. Dla osób poniżej 65. roku życia wartość docelowa ciśnienia tętniczego powinna wynosić poniżej 130/ 80 mm Hg (milimetrów słupa rtęci), a nie jak do tej pory 140/90. W przypadku seniorów powyżej 65. roku życia wartości pozostają bez zmian – 140/90.



Rekomendowany jest też nowy schemat leczenia nadciśnienia, który polega na rozpoczęciu terapii u większości pacjentów do dwóch leków hipotensyjnych – podkreśla profesor Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Preferowane są także tzw. leki złożone to znaczy zwierające w jednej tabletce dwie substancje obniżające ciśnienie tętnicze.



Nadciśnienie tętnicze jest jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych – wyjaśnia prof. Krzysztof Filipiak Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Może powodować nagłe zgony z powodu zawału serca, udaru mózgu, tętniaków. Jest też przyczyną niewydolności serca, przewlekłej choroby nerek i uszkodzenia wzroku.



Ciśnienie idealne powinno wynosić 120-129/70-79 mm Hg. O nadciśnieniu mówimy, kiedy przekracza 140/ 90 mm Hg.





Gdyby przyjąć normy amerykańskie, które są niższe i wynoszą 130/ 80 mm Hg, liczba chorych w Polsce sięga nawet 17 mln osób. Prawie połowa nie wie, że jest chora, a spośród tych, którzy wiedzą, leczy się 40 proc.