Dwulatek zadławił się papierkiem po cukierku. Dramatyczna akcja ratunkowa

Niespełna dwuletni chłopczyk połknął papierek po cukierku. Dziecko zaczęło się dusić. Na szczęście w bloku znajdowali się policjanci wezwani do innego mieszkania. – Chłopczyk był siny na twarzy, kiedy funkcjonariusz wbiegł do mieszkania – mówi portalowi asp.sztab. Ireneusz Szałajko z policji w Strzeline.

Policjanci ze Strzelina prowadzili działania w jednym z mieszkań, kiedy wbiegła do niego mieszkająca obok kobieta. Krzyczała, że jej dziecko się dusi. Funkcjonariusze natychmiast pobiegli do jej domu. Tam zastali starszą kobietę trzymającą na rękach niespełna dwuletnie dziecko, które nie oddychało i było zupełnie sine – wyjaśnia nam asp.sztab. Ireneusz Szałajko z policji w Strzeline.



Jeden z policjantów rzucił się na pomoc, drugi zadzwonił na pogotowie.



– Nie wiedziałem, czym się zakrztusiło, nie można było popełnić błędu – wyjaśnia mł. asp. Artur Ozymko, który przekręcił dziecko głową w dół i uderzał w plecy.



W końcu się udało. Chłopiec wypluł papierek, zaczął samodzielnie oddychać i nabierać kolorów. Pogotowie, które przybyło na miejsce, nie miało już wiele do roboty. Po przebadaniu zostało pod opieką matki.



Okazało się, że chłopiec jadł cukierka i zadławił się kawałkami papieru.

