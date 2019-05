Podbiegł i wykorzystał kobietę w biały dzień. Policja pokazuje nagranie i prosi o pomoc

Do bydgoskiej policji w południe zgłosił się mężczyzna, który wykorzystał seksualnie kobietę. Zdarzenie miało miejsce 8 maja przed godz. 17 przy ul. Nadrzecznej. Sprawca podbiegł do kobiety, po czym dopuścił się „innej czynności seksualnej”. Policja opublikowała nagranie z chwili napaści, co skłoniło napastnika do przyjścia na komisariat i przyznania się do ataku.

W rozmowie z portalem tvp.info kom Przemysław Słomski z bydgoskiej policji poinformował, że poszukiwany mężczyzna sam zgłosił się na policję po tym, jak zobaczył, że nagranie z chwili ataku pojawiło się w sieci.



Mężczyzna zostanie rozliczony. Zostanie zatrzymany. Prawdopodobnie jutro usłyszy zarzuty karne w prokuraturze – mówi Słomski.



Wcześniej bydgoska policja zamieściła nagranie, na którym widać było moment napaści seksualnej na kobietę.

