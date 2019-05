Premier: Na bieżąco monitorujemy zagrożenie powodziowe

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z apelem do pracodawców osób, które uczestniczą w akcji ratunkowej w Małopolsce, by były one zwalniane na ten czas z pracy. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Krakowie, premier zwrócił się do min. Joachima Brudzińskiego, by udał się na Śląsk, by tam koordynować akcję pomocową, ponieważ sytuacja kryzysowa dotknęła również ten rejon Polski.

Premier wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w związku z sytuacją pogodową w Małopolsce; uczestniczyli w nim m.in. wicepremier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.



– Chciałbym poprosić ministra Joachima Brudzińskiego, żeby udał się na południe województwa śląskiego, na podbeskidzie, ponieważ tam jest sytuacja kryzysowa. Proszę, by osobiście nadzorował prace służb w tamtym rejonie – powiedział premier.



Premier podziękował za bardzo sprawną koordynację między służbami. Dziękował również wojewodom z zalanych terenów, wojsku oraz Wojskom Obrony Terytorialnej.



Morawiecki podziękował też Państwowej Straży Pożarnej i OSP. Zaapelował do pracodawców, aby nie „blokowali” swoich pracowników, którzy pomagają ludziom na zalanych terenach. – Wykonują oni znakomitą pracę – wskazał.



Szef rządu podziękował wiceminister Szydło, „za obecność w wielu miejscach”. – Chcę także osobiście dzisiaj z panem wojewodą udać się w parę miejsc gdzie zagrożenie jest największe – dodał.



Premier zaznaczył, że „informacje pogodowe, które dochodzą z IMiGW są mieszane”.



– Dziękuje mieszkańcom, którzy sobie wzajemnie pomagają. Zakres interwencji jest naprawdę szeroki. Tam gdzie już się da, będą usuwane skutki i będziemy starać się zapobiegać pogorszeniu sytuacji – podkreślił Mateusz Morawiecki.



Sytuacja w Małopolsce



Było już ponad 700 interwencji, zgłoszenia mamy w każdym powiecie; w nocy zwiększyła się liczba interwencji w powiecie wielickim - przekazał komendant małopolskiej PSP st. bryg. Marek Bębenek na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Krakowie z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego.



Na początku posiedzenia sztabu kryzysowego, które zwołano w związku z sytuacją wywołaną intensywnymi opadami deszczu, szef rządu wysłuchał raportu komendanta małopolskiej Straży Pożarnej. Bębenek przekazał, że do godz. 6 rano małopolska straż podjęła 735 interwencji.



– W każdym powiecie mamy zgłoszenia - powiedział. Komendant małopolskiej PSP podkreślił, że w nocy ze środy na czwartek do 53 zwiększyła się liczba interwencji w powiecie wielickim.



W akcjach uczestniczyło 3 100 strażaków. – Zwiększonej liczby zdarzeń na godz. 6 rano w woj. małopolskim w skali makro nie odnotowaliśmy - dodał.



Premier @MorawieckiM podczas sztabu kryzysowego w @Malopolski_UW: Dziękuę @terytorialsi i wojskom inżynieryjnym, które działają tam, gdzie tamy, wały grożą przerwaniem i zalaniem domów. pic.twitter.com/TSltaEtTwk — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 23, 2019

źródło: pap

Pytany przez premiera, jak wygląda sytuacja w południowych powiatach Małopolski, gdzie zapowiadane są najbardziej intensywne deszcze. – Tu mamy pojedyncze zgłoszenia. Typowe podtopienia - powiedział.– Może się sytuacja zmienić w skali województwa - zaznaczył komendant. Jak przekazał, „klapy” Wisły w Małopolsce zachodniej zaczynają się zamykać. – Wszystkie dopływy do Wisły w tym przypadku zaczną robić tzw. cofkę, czyli woda będzie zawracać - wyjaśnił. – Tam już przegrupowaliśmy dzisiejszej nocy odpowiednie środki, które nam pozwolą przeczekać niekorzystną aurę - powiedział.Według synoptyków, w czwartek w Małopolsce nadal będzie padać miejscami bardzo intensywny deszcz. Pogoda ma się poprawić w piątek.