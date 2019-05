Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną pierwsze pieniądze

Na konta poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców Stasina na Lubelszczyźnie jeszcze dziś trafią pierwsze pieniądze na doraźną pomoc. Do zniszczonych gospodarstw został doprowadzony prąd. – Pomoc oceniam na piątkę – powiedziała sołtys spustoszonej przez żywioł wsi Anna Wójcik.

Na południu kraju wciąż niebezpiecznie. Zagrożenie podtopieniami 1890 interwencji od środy do czwartkowego poranka podjęli ratownicy straży pożarnej ze względu na intensywny deszcz, przybory wód i silny wiatr... zobacz więcej

– Gdyby nie szybka reakcja władz gminnych i wyższego szczebla, na pewno szkody byłyby wyższe – powiedział radny gminy Wojciechów i mieszkaniec Stasina Andrzej Twardowski. Wichura uszkodziła należące do niego budynki gospodarcze, zerwała duży fragment dachu na stodole i chlewni. Porwane przez potężny wiatr kawały blachy podziurawiły poszycie dachowe na budynku mieszkalnym.



– Z wielką pomocą przyszło nam wojsko i straż. Już we wtorek wieczorem hodowcy zwierząt dostali agregaty prądotwórcze ze straży i wojska. Bez prądu, a tym samym i bez wody, zwierzęta by padły – podkreślił Twardowski.



– Raz po raz przechodzą kolejne ulewy; gdyby dachy nie były zabezpieczone, to pozalewałoby ludziom mieszkania, straciliby resztę dobytku, który mają – powiedziała sołtys Stasina Anna Wójcik.



Do najbardziej poszkodowanych przez trąbę powietrzną należą państwo Twardowscy. – Ostał się tylko nasz dom i to jest jeszcze mocno uszkodzony – podkreśla Zbigniew Twardowski.



Pozostałe zabudowania są poważnie zniszczone. Po stodole zostały tylko fundamenty i powalone elementy drewnianej konstrukcji. Wystarczyły dwie minuty i ze stodoły nic nie zostało – opowiada Twardowski.

źródło: TVP Info, PAP

Jeden z uszkodzonych przez żywioł budynków gospodarczych rozbierali żołnierze Obrony Terytorialnej. – Był nadzór budowlany i kazał rozebrać – wyjaśnia żona pana Zbigniewa Beata Twardowska. – W kilka minut przepadł dorobek naszego życia – mówi drżącym ze wzruszenia głosem. – Miesiąc temu kupiliśmy kombajn ziemniaczany, w stodole stały dwa ciągniki, samochód – wszystko stracone – dodaje.