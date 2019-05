Diamenty na polskich boiskach. Kto będzie nowym Messim?

Od 23 maja do 15 czerwca największe talenty globu będą biegać po polskich boiskach. Na mistrzostwach świata do lat 20 wielkie kariery rozpoczynali Diego Maradona, Ronaldinho, Lionel Messi i Paul Pogba. Ile gwiazd zabłyśnie tym razem? Wybraliśmy kilku piłkarzy, którym warto przyglądać się ze szczególną uwagą.

Przez długie lata wszelkie wydarzenia tego typu były gratką dla skautów. Po co jeździć po świecie, zwiedzać miasta i wioski, skoro podczas młodzieżowego mundialu wszelkie talenty skumulowane są w jednym miejscu?



To oczywiście pułapka: wielu z tych, którzy imponują na tle rówieśników, w dorosłej piłce zwyczajnie przepada. Z różnych przyczyn. Najlepszym, najbliższym naszemu sercu przykładem jest Dawid Janczyk: w 2007 r., gdy Polacy po raz ostatni występowali na MŚ do lat 20, młody napastnik – wówczas jeszcze w Legii Warszawa – zdobył kilka bramek, napsuł krwi obrońcom reprezentacji Argentyny, by dosłownie chwilę później odejść do CSKA Moskwa za rekordowe 4 mln euro. Kilka tygodni temu, m.in. z powodu problemów z alkoholem, odbił się od składu Odry Wodzisław.



Pisali o tym w znakomitej „Futbonomii” Simon Kuper i Stefan Szymanski: uleganie magii turnieju, kilku znakomitym występom, to jeden z największych błędów władz we współczesnej piłce. Trafiają się oczywiście perły, transfery jak najbardziej udane, tyle tylko, że zwykle... strasznie przepłacone. Zawodnik wart dziś 10 mln euro, po zdobyciu korony króla strzelców i sięgnięcia po mistrzostwo, za miesiąc odejdzie za trzy, może cztery razy więcej. „Uroki” współczesnego futbolu.



Świat piłki idzie jednak do przodu. Choć błędy wciąż się zdarzają, a wielu młodych graczy na pewno zmieni barwy po występach na polskich boiskach, największe gwiazdy są już kupione. Turniej mogą więc potraktować nie tyle jako „okna wystawowe” dla potencjalnych nabywców, co własnych trenerów, którzy o swoich diamentach myślą oczywiście ciepło, ale wciąż nie na tyle, by znajdować dla nich miejsce w pierwszym składzie.



„Nowy Messi”, „nowy Pogba”... Kibice uwielbiają porównania. Lubią wiedzieć, co może wyrosnąć z danego piłkarza. Ocenić „sufit” w młodym wieku, by za kilka lat śmiać się, „co to miało z niego wyrosnąć” (często) lub zachwycać, jak to wspaniale spełnił oczekiwania (rzadko). „Nowych” będzie w Gdyni, Łodzi, Bydgoszczy, Tychach, Bielsku-Białej i Lublinie sporo. Wybraliśmy siódemkę. Oby szczęśliwą.



***



Nowy Messi:

DIEGO LAINEZ



Dorastał wpatrzony w największą gwiazdę argentyńskiej piłki. Przejął jego ruchy, sposób prowadzenia piłki i zamiłowanie do dryblingu. Jest niewysoki (mierzy zaledwie 167 cm), wątły, może szaleć na obu skrzydłach, ale i w środku pola znajdzie dla siebie miejsce. Kilka miesięcy temu walczyło o niego pół Europy, a „meksykański Messi” trafił ostatecznie – za 14 mln euro – do Realu Betis Sewilla. Chciał być blisko swojego idola.



¡Diego Lainez es un crack! �����



***

Zanim Hiszpania, Lainez rozegrał 50 meczów w ojczystym Club America. Liczby może nie powalają (pięć goli i trzy asysty), ale to jeden z tych zawodników, którzy większą radość czerpią z udanego dryblingu niż czyhania pod bramką. Jest indywidualistą, często egoistą, ale talentu ma tyle, że niewielu na wszelkie popisy narzeka.Wartość może udowodnić już w fazie grupowej: Meksykanie trafili do „grupy śmierci”, z Włochami, Ekwadorem i Japonią. Na barkach 18-latka odpowiedzialność, jakiej wcześniej nie dźwigał...



Nowy Pogba:

GEDSON FERNANDES



Reprezentował Portugalię na wszystkich szczeblach – również seniorskim. Wraz z Joao Feliksem i Rafaelem Leao uznawany jest za jedną z trzech największych pereł akademii Benfiki Lizbona. Wszyscy jeszcze tego lata mogą przejść do czołowych europejskich klubów za dziesiątki milionów euro.



Fernandes operuje w środku pola, gdzie pełni dość uniwersalną rolę: przydaje się zarówno z przodu, jak i z tyłu, imponując dojrzałością i „czuciem” gry. Portugalczycy, jeden z największych faworytów turnieju, naszpikowani są gwiazdami, dzięki czemu 20-latek powinien mieć sporo okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Tym bardziej, że – jak twierdzi wielu ekspertów – to od jego dyspozycji zależy w tym zespole najwięcej.



Nie ma tak imponujących warunków fizycznych jak Paul Pogba, do którego często jest porównywany, ale na tle rywali i tak wyróżnia się dużą siłą fizyczną. Choć niektóre ruchy Portugalczyka wyglądają pokracznie, wszystkie wykonywane są z dużą finezją.



***



Nowy Godin:

NEHUEN PEREZ



Dziwne to czasy, skoro „nowy Messi” gra dla Meksyku, a największą gwiazdą reprezentacji Argentyny jest... obrońca. Perez to stoper z krwi i kości, świetnie zbudowany i usposobiony (niemal od zawsze z opaską kapitańską), o którego klasie świadczy fakt, że już kilka miesięcy temu ściągnął go do Madrytu sam Diego Simeone. Latem zeszłego roku wraz z dorosłą kadrą Albicelestes przygotowywał się do mundialu w Rosji.



Na razie popularny głównie wśród fanów gier komputerowych, gdzie – zdaniem skautów – wyrasta na światową gwiazdę na swojej pozycji. W Atletico ma zastąpić Diego Godina, ale do tego jeszcze bardzo długa droga. Lada moment pierwszy poważny test charakteru.



***



Nowy... Weah:

TIMOTHY WEAH



Nie, to nie zbieżność nazwisk. Młody Amerykanin to syn George’a Weaha, prezydenta Liberii, byłego zdobywcy Złotej Piłki, który rozkochał w sobie świat na mundialu w 1990 r.



Młody Weah trafił do Europy już jako 14-latek, wykupiony przez władze Paris Saint-Germain. Choć wielu straszyło, że może skończyć jak inny amerykański talent, Freddy Adu, wszystko wskazuje na to, że Timothy ma znacznie lepiej poukładane w głowie.







***

Silny, szybki, obdarzony niesamowitym instynktem strzeleckim. Ostatnie miesiące spędził jako zmiennik w Celtiku Glasgow, któremu wydatnie (trzy gole i asysta) pomógł w wywalczeniu ósmego z rzędu mistrzostwa Szkocji. Na polskich boiskach rezerwowym nie będzie: selekcjoner Tab Ramos właśnie od 19-letniego napastnika rozpoczyna ustalanie składu.Nie walczy o transfer, bo ani sam się nigdzie nie wybiera, ani PSG nie planuje go sprzedawać. Biorąc jednak pod uwagę, że w drużynie Thomasa Tuchela wciąż nie ma dla niego miejsca, dobrymi występami może przyciągnąć uwagę zespołów zainteresowanych wypożyczeniem. Na razie – zdaniem francuskich mediów – najbardziej zainteresowane jego usługami są władze Crystal Palace.



Nowy Lukaku:

ERLING BRAUT HALAND



Syn byłego obrońcy Leeds i Manchesteru City. Erling szybko przerósł ojca, mierzy powyżej 190 cm i... świetnie strzela. Ole Gunnar Solskjaer, który prowadził go w Molde, porównuje Norwega do Romelu Lukaku, inni – do Zlatana Ibrahimovicia: nie tylko ze względu na styl gry, ale i ogromne doświadczenie (ponad 70 meczów w seniorskich rozgrywkach) nabyte w bardzo młodym wieku.







***

Na tle rówieśników rosły Haland prezentuje się wręcz nieuczciwie. Koszmar dla obrońców rywali, znakomity tyłem do bramki, jeszcze lepszy w powietrzu. Ma imponujące warunki fizyczne i nie brakuje mu szybkości i techniki. Często cofa się po piłkę, podejmując próby rozgrywania akcji. Niech o jego klasie i potencjalne świadczy fakt, że przed kilkoma miesiącami dołączył do kuźni talentów z Salzburga: Red Bull zapłacił za Norwega rekordowe 10 mln euro.



Nowy Varane:

DAN-AXEL ZAGADOU



Tego pana nikomu nie trzeba przedstawiać. Podpora francuskiej defensywy, od kilku miesięcy jest też jedną z wiodących postaci w obronie Borussii Dortmund. I choć rosłemu (196 cm) 19-latkowi wciąż przytrafiają się błędy, nikt nie ma wątpliwości, że czeka go świetlana przyszłość.



Zagadou to nie tylko wzrost i siła: świetnie czyta grę, dobrze się ustawia, jest skoczny, dobrze operuje lewą nogą (co cenne w dzisiejszych czasach) i nie boi się wyprowadzania piłki. Nieprzypadkowo jest najwyżej wycenianym piłkarzem nadchodzącego mundialu: portal Transfermarkt szacuje jego wartość na 30 mln euro.



***



Nowy Szczęsny:

RADOSŁAW MAJECKI



Nie, to nie kurtuazja. Reprezentacja Polski nie należy do faworytów imprezy, dużym sukcesem będzie pewnie już awans z grupy, ale jeśli ma do niego dojść, to dzięki świetnie zabezpieczonym tyłom. Sebastian Walukiewicz (za moment w Cagliari) i Jan Sobociński (ŁKS Łódź) to duet stoperów, który może obrzydzić życie wszystkim napastnikom, nie pozwalając na oddanie choćby strzału. Gdyby jednak któremuś snajperowi udało się przedrzeć, w bramce mamy prawdziwy skarb.





Radosław Majecki nie pomógł co prawda Legii w zdobyciu mistrzostwa, ale sam fakt, że 19-latek był podstawowym piłkarzem zespołu walczącego o tytuł, sporo mówi o jego potencjale. Pracując pod okiem Krzysztofa Dowhania może być tylko lepszy, a biorąc pod uwagę, że ze szkoły słynnego trenera wywodzą się m.in. Artur Boruc, Wojciech Kowalewski czy Łukasz Fabiański, lada moment czeka go transfer do silnego europejskiego klubu. Może tuż po mundialu?