Lichocka: Ważne, by w PE była ekipa, która będzie pilnować polskich spraw

– Trzeba patrzyć na wiarygodność w polityce. PiS jeżeli coś zadeklaruje, realizuje to – powiedziała w TVP Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości. W jej opinii „już dzisiaj można zrobić: sprawdzam”. Wskazała m.in. na 500 Plus i fakt, że ze wzrostu gospodarczego powinni czerpać wszyscy Polacy.

– Podczas spotkania wyborczego w Gnieźnie rozmawialiśmy o tym, by mobilizować do pójścia do wyborów również tych, którzy dotychczas nie głosowali na PiS. By zobaczyli, a po 3,5 roku naszych rządów można to stwierdzić, czy prowadzona przez nas polityka jest dobra dla Polski i dla nich samych – powiedziała Joanna Lichocka.



– Faktem jest, że efekt wyborów europejskich będzie miał wpływ na jesienne wybory krajowe do Sejmu i Senatu, a wynik obu – na wybory prezydenckie na wiosnę przyszłego roku. Wtedy będę pewnie namawiać do głosowania na Andrzeja Dudę, teraz apeluję o głosowanie na PiS – mówiła Lichocka.



W jej opinii bardzo ważne jest, by w PE była ekipa ludzi, którzy będą pilnować polskich spraw. – A nie ściągać na Polskę sankcje, próbować zamrażać fundusze europejskie, by jak najszybciej wrócić do władzy. Czyli – im gorzej dla Polski, tym lepiej dla nich – powiedziała. – Trzeba iść do wyborów do PE, żeby tam była silna, patriotyczna ekipa – stwierdziła.

Posłanka PiS przypomniała, że za pół roku są wybory do Sejmu. – Jeżeli chcemy 500 Plus, Emeryturę Plus, jeżeli chcemy, żeby było normalnie, żeby ze wzrostu gospodarczego korzystali wszyscy Polacy, a nie tylko uprzywilejowane elity postkomunistyczne, to trzeba głosować na PiS. Bo jeżeli PiS nie będzie samodzielnie rządzić, tych programów po prostu nie będzie – mówiła Joanna Lichocka.