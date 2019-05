„GW” udostępnia zdjęcie prezesa PiS. Źródłem firma, która robi interesy w Rosji

„Gazeta Wyborcza” opublikowała zdjęcia z monitoringu budynku przy al. Szucha w Warszawie, w który mieszka prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Widać na nich, jak z budynku wychodzi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Monitoring prowadzi City Security. Prezes tej firmy Beniamin Krasicki mówił „GW” w 2013 r., że City Security od 2010 r. prowadzi interesy w Moskwie, Sankt Petersburgu i Kijowie. – Branża ochroniarska w Rosji jest całkowicie kontrolowana przez byłych funkcjonariuszy KGB i GRU – mówił wtedy gazecie informator.

W 2013 r. „Gazeta Wyborcza” opisywała kulisy dymisji szefa Kontrwywiadu Wojskowego gen. Noska. Według dziennika powodem dymisji było dopuszczenie do przetargu na ochronę lotnisk wojskowych w Malborku i Pruszczu Gdańskim firmy, która ma związki z Rosją. Chodzi o firmę City Security.



„Skąd nasza obecność na rynku rosyjskim? Cztery lata temu na wakacjach w Grecji poznałem moją żonę, która jest Rosjanką. Żaden wywiad nie mógł maczać w tym palców. Ona pochodzi z Sankt Petersburga, już podczas pierwszej wizyty u jej rodziny powiedziałem, że chciałbym wejść na rynek rosyjski. I mogę powiedzieć, że to się udało” – mówił w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” prezes firmy Beniamin Krasicki.



W zeszłym roku do składu Rady Nadzorczej City Security dołączyła Angelika Jarosławska, o której było głośno miesiąc temu. Pochwaliła się wtedy udziałem w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Jałcie. Konferencja odbywała się pod hasłem „Krym, Rosja, świat. Nowa międzynarodowa rzeczywistość”. Na Twitterze Jarosławska napisała, że „miała honor reprezentować Polskę”.



Portal tvp.info pytał wtedy ministerstwo spraw zagranicznych, czy wiedziało o udziale Jarosławskiej w tym forum. MSZ zaprzeczyło, poinformowało, że jej udział nie był konsultowany z tym resortem.



Portal tvp.info próbował skontaktować się telefonicznie z firmą City Security, aby ustalić, w jaki sposób zdjęcia z monitoringu trafiły do redakcji „Gazety Wyborczej”, jednak żaden z dostępnych telefonów nie odpowiada.

