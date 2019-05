Nożownik dźgnął pielęgniarkę w plecy

Wrocławska policja poszukuje napastnika, który ranił nożem pielęgniarkę w szpitalu na oddziale dziecięcym przy ul. Chałubińskiego. Nożownik miał zadać kobiecie trzy ciosy nożem w plecy. Pielęgniarka ma przebitą opłucną, mimo to jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej, technicy kryminalistyki. O zdarzeniu został również powiadomiony prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu dowody i obecnie wyjaśniają okoliczności ataku.



W rozmowie z portalem tvp.info rzecznik wrocławskiej policji st. sierż. Dariusz Rajski potwierdził, że doszło do takiego zdarzenia. Zapewnił, że policja podejmuje niezbędne działania, by ująć napastnika.



Policja zamieściła także zdjęcie sprawcy. To 17-letni Krystian B. ze Strzegomia.



Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście pod nr tel. 71 340 43 58, 71 322 22 17 lub najbliższą jednostką policji tel. 112, 997 – podała policja.

