Dzieci zyskują na kontakcie z naturą. Są zdrowsze psychicznie

Bliski kontakt z naturą w dzieciństwie sprzyja większej odporności na problemy zdrowia psychicznego w życiu dorosłym – wykazały badania hiszpańskich naukowców, o których informuje „International Journal of Environment Research and Public Health”.

Naukowcy z Instytutu Zdrowia Globalnego w Barcelonie (ISGlobal) przyjrzeli się danym dotyczącym blisko 3,6 tys. dorosłych osób z Hiszpanii, Holandii, Litwy i Wielkiej Brytanii.



Uczestnicy wypełniali kwestionariusze dotyczące częstotliwości kontaktu z naturą w dzieciństwie, z podziałem na aktywność mającą określony cel (np. zwiedzanie parków narodowych) i codzienną (np. zabawa w ogrodzie). Pytania dotyczyły także czasu spędzanego na łonie natury obecnie, satysfakcji z takiej formy odpoczynku i tego, w jakim stopniu te miejsca są ważne dla uczestników.

Podczas testów psychologicznych badano poziom nerwowości i objawów depresji w ciągu ostatnich czterech tygodni, a także poziom energii i zmęczenia. Analizie poddano także dane satelitarne odzwierciedlające odsetek terenów zielonych w miejscu zamieszkania badanych.

Wyniki wskazują, że osoby, które w dzieciństwie miały mniej kontaktu z naturą, doświadczały więcej objawów zaburzeń zdrowia psychicznego w porównaniu z osobami, które spędzały na łonie natury stosunkowo dużo czasu. Osoby te nie przywiązywały też takiej wagi do terenów zielonych jak te, których wspomnienia z dzieciństwa były z nimi związane.



Kontakt z naturą w dzieciństwie nie był z kolei związany z poziomem energii czy satysfakcji ze spędzania czasu na łonie natury.



– 73 proc. populacji Europy zamieszkuje przestrzenie miejskie, mając często ograniczony dostęp do terenów zielonych. Nasza analiza zwraca uwagę na to, jak ważny jest kontakt dziecka z naturą dla zdrowia psychicznego w przyszłości oraz doceniania tego, co natura nam daje – zauważa Wilma Zijlema z ISGlobal.