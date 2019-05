Ruszają wybory do Parlamentu Europejskiego

Rozpoczynają się wybory do Parlamentu Europejskiego; potrwają do niedzieli. Jako pierwsi do urn pójdą mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Holandii, by wybrać swoich europosłów na pięcioletnią kadencję. Wybory w większości krajów, w tym w Polsce, zostaną przeprowadzone w niedzielę. Parlament Europejski od prawie miesiąca prowadzi intensywną kampanię i zachęca do udziału w głosowaniu.

Frekwencja w wyborach do Europarlamentu spadała z każdą kadencją od 1979 r., czyli od czasu pierwszych bezpośrednich wyborów. Pięć lat temu do urn poszło 43 proc. obywateli Unii.



Tegoroczny spot apelujący o udział w głosowaniu bije rekordy popularności. Obejrzało go już ponad 130 mln osób. – Dziś przychodzę na świat. Wybierz Europę, w której będę dorastać – mówi nienarodzone dziecko, które jest narratorem filmu przedstawiającego kilkanaście kobiet przygotowujących się do porodu.



Rzecznik Parlamentu Europejskiego Jaume Duch powiedział Polskiemu Radiu, że tym razem zdecydowano, by zachęcać do głosowania w sposób emocjonalny, a nie racjonalny.



– Chcieliśmy, by spot trafił bardziej do serca niż do rozumu – dodał.



Wybory do Parlamentu Europejskiego potrwają cztery dni. Wyniki z państw, które jako pierwsze zorganizowały głosowanie, nie będą mogły być publikowane. Zostaną ogłoszone dopiero w niedzielę po godz. 23, czyli po zakończeniu wyborów we wszystkich unijnych krajach.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Najpóźniej lokale wyborcze zostaną zamknięte we Włoszech. Parlament Europejski będzie natomiast otrzymywał dane sondażowe, zebrane w dniu wyborów i pierwsze informacje na ten temat przekaże po godz. 18 w niedzielę. Kilka godzin później zostanie podany pierwszy prognozowany skład nowego europarlamentu.