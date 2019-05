Afroamerykanka jednak nie trafi na banknot 20-dolarowy

Podobizna afroamerykańskiej abolicjonistki i bohaterki wojny secesyjnej Harriet Tubman nie pojawi się w przyszłym roku na banknocie o nominale 20 dolarów. Amerykański sekretarz skarbu Steven Mnuchin poinformował, że plan ogłoszony za czasów prezydentury Baracka Obamy nie zostanie zrealizowany.

W 2016 roku sekretarz skarbu Jack Lew zapowiedział, że Harriet Tubman zastąpi na 20-dolarówce siódmego prezydenta Stanów Zjednoczonych Andrew Jacksona.



Nowy banknot miał zostać wprowadzony do obiegu w przyszłym roku, czyli w setną rocznicę ratyfikowania 19. poprawki do konstytucji USA przyznającej kobietom prawo do głosowania. Chodziło o symboliczne podkreślenie zróżnicowania Ameryki i przełamania monopolu białych mężczyzn, których podobizny znajdują się na wszystkich amerykańskich banknotach.



Posunięcie to od początku krytykował Donald Trump, określając je mianem „poprawności politycznej w czystej postaci” i proponując by podobiznę Tumban umieścić na banknocie o nominale dwóch dolarów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

W środę sekretarz skarbu w administracji Trumpa Steven Mnuchin poinformował, że banknotu z afroamerykańską bohaterką na razie nie będzie.– Głównym kryterium, jakim się kierujemy przy przeprojektowywaniu banknotów, jest zapobieganie fałszerstwom. Nowy banknot nie pojawi się w obiegu przed rokiem 2028 – zaznaczył podczas przesłuchań w Kongresie.Urodzona jako niewolnica Harriet Tubman brała udział w misjach, które doprowadziły do uwolnienia ponad 70 niewolników. W czasie wojny secesyjnej była zwiadowcą i szpiegiem wojsk Unii. Po jej zakończeniu walczyła o prawa kobiet.