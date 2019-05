Prezes PKP: Obserwujemy powrót pasażerów do pociągów

Z inwestycjami wiążą się utrudnienia, ale oferujemy usługę coraz lepszą – przekonuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes PKP SA Krzysztof Mamiński. Według niego widać powrót pasażerów do pociągów.

Mamiński zaznaczył, że w PKP udało się urealnić stronę kosztową. Zwrócił uwagę na skalę wydatków na reklamy, usługi doradcze, czy prawne.



– Zracjonalizowaliśmy ją, a także zmieniliśmy filozofię gospodarowania majątkiem, czyli w przypadku PKP SA nieruchomościami. Odeszliśmy od wyprzedaży czy prywatyzacji, gospodarujemy racjonalnie – wskazał.



– Chcemy, aby nasz majątek przynosił zyski w perspektywie wieloletniej. Uruchamiamy także nowe procesy, które – mam nadzieję – będą skutkowały w przyszłych latach dużymi przychodami – dodał.



Wyjaśnił, że chodzi m.in. o wykorzystanie majątku kolejowego i nośników reklamowych. – Powierzchnie dworcowe czy przydworcowe mogą przynosić duże pieniądze. Do tej pory zarabialiśmy, delikatnie mówiąc, mniejsze – stwierdził.



– Na pewno nie zmienimy dworców w słupy ogłoszeniowe. Chcemy stosować nowoczesne nośniki, wykorzystywać także przestrzeń wirtualną na terenach stacyjnych, bezpłatny dostęp do internetu, wi-fi. To też są narzędzia, dzięki którym można zarabiać, ale koncentrując się głównie na informacji pasażerskiej – podkreślił.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, „Rzeczpospolita”

Na pytanie gazety w jakiej kondycji jest polska kolej, odpowiedział: „dobrej i ma szanse się rozwijać”.– Obserwujemy powrót pasażerów do pociągów, chociaż inwestycje osiągnęły niespotykaną dotąd skalę. Oczywiście z tak wieloma inwestycjami w różnych regionach kraju wiążą się utrudnienia. Ale oferujemy usługę coraz lepszą – z lepszym taborem, większą liczbą połączeń realizowanych z odnowionych dworcach. Klienci wracają. W dodatku przez ostatnie ponad dwa lata PKP Intercity nie podniosły cen usług – zwrócił uwagę Mamiński.Prezes PKP w rozmowie z dziennikiem zaznaczył, że choć wiele kosztów zewnętrznych wzrosło, przewoźnik stara się nie przerzucać ich na klientów.– Porównując dane z I kwartału tego roku z analogicznym okresem 2015 r. widzimy, że liczna pasażerów wzrosła o 70 proc. To efekt polityki, która opiera się na zasadzie, że kolej jest dla klienta, a nie dla kolejarzy, z czym mieliśmy do czynienia przez wiele lat – zaznaczył.