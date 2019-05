Mama zgwałconej dziewięciolatki: Sara już spała u tego mężczyzny

Uwięzienie i zgwałcenie dziewięciolatki w Gorzowie Wlkp. wstrząsnęło Polską. Okazuje się, że 34-letni Mateusz K. już wcześniej miał postawione zarzuty za przestępstwo seksualne wobec małoletnich, ale nie został skazany. Sąd umorzył postępowanie ze względu na niepoczytalność sprawcy. Od 2013 do 2018 r. mężczyzna przebywał w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. – Miałam do niego zaufanie, a Sara nie pierwszy raz spędziła noc u tego mężczyzny. Dzieciaki lubiły do niego chodzić – powiedziała w programie „Alarm!” matka skrzywdzonej przez pedofila dziewczynki. Potwierdza to brat Sary. – Miałem z nim zawsze dużo tematów do rozmowy – przyznaje. To właśnie czujność chłopca uratowała życie siostry.

