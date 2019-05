Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana. Zatrzymano ośmiu Ukraińców

Prawie 400 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej przejęli policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą podczas nalotu na nielegalną fabrykę w powiecie legionowskim (woj. mazowieckie). Zatrzymano ośmiu obywateli Ukrainy, którzy usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani.

Funkcjonariusze stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą ustalili, że w miejscowości na terenie powiatu legionowskiego funkcjonuje fabryka, w której nielegalnie są produkowane papierosy. Przy wsparciu kolegów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterorrystycznego Policji w Warszawie wkroczyli do domu znajdującego się na terenie wytypowanej wcześniej posesji. Na „gorącym uczynku” zatrzymano osiem osób.



W fabryce działała linia produkcyjna papierosów. Zabezpieczono trzy maszyny służące do paczkowania i foliowania, prawie 400 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz ponad 50 tys. pustych paczek i opakowań.



– Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w miejscu tym produkowano papierosy poprzez konfekcjonowanie ich w opakowania jednostkowe i zbiorcze. Towar oznaczony zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych marek trafiał na rynek. Wszystko wskazuje na to, że z procederu tego uczyniono stałe źródło dochodu. Wyliczone uszczuplenie należności dla skarbu państwa wynosi prawie 440 tys. złotych – tłumaczy kom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

źródło: portal tvp.info, KSP

Zatrzymani są obywatelami Ukrainy. Usłyszeli już zarzuty dotyczące wytwarzania i handlu podrobionymi papierosami, nielegalnego używania znaków towarowych, a także popełnienia przestępstw skarbowych.Podejrzani na wniosek Prokuratury Rejonowej w Legionowie zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Grozić im do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, funkcjonariusze planują kolejne zatrzymania.