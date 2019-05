Rodziny więźniów politycznych przetrzymywanych przez Rosję apelują do Zełenskiego

Rodziny ukraińskich jeńców przetrzymywanych w Donbasie oraz ukraińskich więźniów politycznych w Rosji i na Krymie zaapelowały do nowego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o działania na rzecz ich uwolnienia.

Podczas swojego wystąpienia po zaprzysiężeniu Zełenski zadeklarował, że jego pierwszym zadaniem będzie wstrzymanie ognia w Donbasie. Zaznaczył jednocześnie, że nie zgadza się na utratę ukraińskich terytoriów i chce ich odzyskania.



– Nie my rozpoczęliśmy tę wojnę, jednak my musimy ją zakończyć. Jesteśmy gotowi do dialogu. Jestem przekonany, że pierwszym krokiem dla zapoczątkowania tego dialogu będzie powrót wszystkich ukraińskich jeńców do domu – podkreślił.



„Wyrażamy naszą szczerą wdzięczność za zwrócenie uwagi na los naszych krewnych i zachęcamy, żeby robić wszystko, co możliwe, aby szansa na negocjacje z Federacją Rosyjską nie została utracona” – napisali członkowie Stowarzyszenie Krewnych Więźniów Politycznych Kremla w oświadczeniu.



Wspierani przez Rosję separatyści przetrzymują na okupowanych przez siebie częściach Donbasu ponad 120 ukraińskich jeńców. Co najmniej 20 spośród nich to żołnierze ukraińskich sił zbrojnych. Dokładna liczba uwięzionych nie jest znana, ponieważ separatyści nie przedstawiają pełnej listy uwięzionych. Ponad setka obywateli Ukrainy, wśród których jest ukraiński reżyser Ołeh Sencow, jest też wciąż nielegalnie więziona na terytorium anektowanego Półwyspu Krymskiego oraz w Rosji.

„Nasi bliscy stali się ofiarami systemu rosyjskiego tylko dlatego, że są Ukraińcami. Ich sprawy zostały sfabrykowane, a rosyjska propaganda ogłosiła ich ukraińskimi terrorystami, sabotażystami, szpiegami” – napisano w oświadczeniu.



Rodziny jeńców zwróciły się do nowego prezydenta z prośbą o ustanowienie w ramach administracji prezydenckiej rady koordynacyjnej w sprawie uwolnienia jeńców, o wyznaczenie komisarza ds. uwolnienia zakładników Kremla, który miałby koordynować strategię uwolnienia jeńców oraz stworzyć platformę humanitarną do negocjacji, w które byłyby zaangażowane światowe autorytety i eksperci.



Poproszono też o publiczne ustosunkowanie się do projektu ustawy „O statusie prawnym i gwarancjach socjalnych osób bezprawnie pozbawionych wolności, zakładników lub skazanych na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy i za granicą”, która ustanawia status jeńców i gwarantuje ich rodzinom wsparcie państwa.



Do ostatniej wielkiej wymiany jeńców doszło 27 grudnia 2017 r. Strona ukraińska odzyskała wtedy 74 swoich obywateli, którzy znajdowali się w niewoli w okupowanej części Donbasu, oddając w zamian tzw. Ługańskiej Republice Ludowej i Donieckiej Republice Ludowej 237 jeńców.

