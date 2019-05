Daniel Craig ucierpiał podczas kręcenia nowego Bonda. Czeka go operacja

Daniel Craig, który po raz piąty wcieli się w rolę Jamesa Bonda, nabawił się kontuzji na planie nowego filmu o przygodach agenta 007. Producenci poinformowali, że czeka go zabieg, a później rehabilitacja.

Craig doznał kontuzji kostki podczas zdjęć na Jamajce. W oficjalnym komunikacie nie sprecyzowano, co dokładnie dolega aktorowi. Przekazano jedynie, że czeka go „niewielki zabieg, a później dwutygodniowa rehabilitacja”.



Mimo urazu aktora zdjęcia do nowego filmu o przygodach agenta 007 nie zostaną wstrzymane. Data premiery również nie ulega zmianie – obraz ma trafić do kin 20 kwietnia 2020 r.



Akcja filmu reżyserowanego przez Cary’ego Fukanagę ma się rozgrywać na Jamajce, w Norwegii i we Włoszech. Oprócz Craiga, dla którego to piąte wcielenie w Jamesa Bonda, wystąpią m.in. Ben Whishaw, Rory Kinnear, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana De Armas. Przeciwnikiem agenta Jej Królewskiej Mości będzie Rami Malek, który zdobył Oscara za rolę Freddie’ego Mercury’ego w „Bohemian Rhapsody”.

