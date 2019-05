Obiecała bronić zwierząt, własne porzuciła. List otwarty do Biedronia ws. Scheuring-Wielgus

„Prosimy Pana o zajęcie stanowiska w sprawie rozdźwięku między deklaracjami a rzeczywistym działaniem Pani Posłanki Joanny Scheuring-Wielgus w sprawie oddania przez nią do schroniska jej dwóch prywatnych psów” – piszą sygnatariusze listu otwartego do Roberta Biedronia. Podpisało go 20 organizacji prozwierzęcych. Posłanka przyznała, że dopuściła się takiego czynu.

List zamieściła na Facebooku Katarzyna Śliwa-Łobacz z Fundacji na Rzecz Obrony Praw Zwierząt. Wciąż podpisują się pod nim zarówno organizacje, jak i osoby prywatne.



Pismo odnosi się do ujawnionego niedawno zdarzenia z 2016 r., gdy Scheuring-Wielgus, obecnie kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego, była już znaną postacią życia politycznego jako posłanka Nowoczesnej. Właśnie wtedy oddała swoje zwierzęta do schroniska. Zdaniem autorów listu „odpowiedź Pani Poseł na ujawnienie informacji o tym wydarzeniu jest szokująca i niezrozumiała”.



„Słowa »w nowym mieszkaniu moje psy nie miałyby przestrzeni, do której były przyzwyczajone i po prostu by się męczyły« oraz »nikt nie chciał kundli« są dla nas nieetyczne i pokazują zupełny brak empatii dla zwierząt, które obdarzyły Panią Poseł miłością i zaufaniem” – czytamy w piśmie.











źródło: Facebook

Jego autorzy zwracają uwagę, że Scheuring-Wielgus „głośno deklaruje troskę o dobro zwierząt”, a Wiosna „jako jedyna partia polityczna” obiecała „utworzenie stanowiska Rzecznika Praw Zwierząt”.„Niestety, po ujawnieniu historii psów Pani Posłanki deklaracja ta jawi się wyłącznie jako kolejna obietnica wyborcza” – ubolewają sygnatariusze.