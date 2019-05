Po COP24 kolejna prestiżowa konferencja w Katowicach: Światowe Forum Miejskie

Światowe Forum Miejskie to konferencja organizowana przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich UN-HABITAT. IX edycja tej konferencji, w 2022 r., odbędzie się w Katowicach. O wyborze stolicy Górnego Śląska na gospodarza imprezy poinformowała podsekretarz generalna ONZ, dyrektor wykonawcza UN-HABITAT Maimunah Mohd Sharif.

Oficjalnie decyzja ma być ogłoszona w przyszłym tygodniu na zgromadzeniu Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich UN-HABITAT w Nairobi. W spotkaniu wezmą udział m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz prezydent Katowic Marcin Krupa. Konkurując o prawo organizacji forum, Katowice pokonały m. in. Dortmund i miasto Meksyk.



– Jest to jedna z najważniejszych imprez na poziomie międzynarodowym, gromadzi grupo ponad 20 tys. uczestników i to są bardzo poważne osoby, reprezentujące rządy, organizacje międzynarodowe oraz największe miasta – tłumaczył minister Kwieciński.



Zdaniem szefa resortu rozwoju organizacja tak prestiżowej imprezy będzie doskonałą promocją miasta, regionu i Polski, szansą pokazania sukcesu gospodarczego naszego kraju, a także Katowic jako miasta przemysłu, biznesu, kultury spotkań. Kwieciński wskazał, że to również najtańsza możliwa promocja miasta, regionu i Polski.



– Przede wszystkim jako Ślązaczka, jako Górnoślązaczka, jestem bardzo szczęśliwa, że tu, w Katowicach, będzie miało miejsce to bardzo ważne wydarzenie; pokażemy, że Śląsk jest gościnny, bardzo dobrze zorganizowany i ta nasza pracowitość została dowartościowana – oceniła poseł Izabela Kloc.

źródło: TVP Info, PAP

Światowe Forum Miejskie to konferencja organizowana przez agendę ONZ do spraw osiedli miejskich UN-HABITAT, dotycząca polityki miejskiej i rozwoju miast. Jest organizowana co dwa lata. Poprzednia edycja odbyła się w 2018 r. w Kuala Lumpur w Malezji, kolejna będzie w przyszłym roku w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W 2022 r. uczestnicy forum spotkają się w stolicy Górnego Śląska.W grudniu 2018 r. w Katowicach spotkali się uczestnicy innej konferencji organizowanej pod egidą ONZ, szczytu klimatycznego COP24.