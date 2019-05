Nauczycielka zmarła nagle podczas wycieczki. Ponad 200 uczniów dostało antybiotyki

Ponad 200 uczniów ze szkoły podstawowej w miejscowości Skierbieszów (woj. lubelskie) dostało antybiotyki, po tym jak podczas wycieczki w Zakopanem zmarła ich nauczycielka.

„Podczas niedawnej wycieczki szóstych i siódmych klas ze szkoły w Skierbieszowie do Zakopanego niespodziewanie zmarła 58-letnia nauczycielka” – opisuje sprawę „Tygodnik Zamojski”.



58-latka poczuła się gorzej podczas wyprawy w góry i w poważnym stanie trafiła do szpitala. Lekarzom nie udało się jej uratować.



Badania wykazały, że kobieta miała sepsę. W takim przypadku wszystkim osobom, które miały z nią kontakt, konieczne było podanie antybiotyków. Dostali je także pracownicy pensjonatu w Zakopanem, w sumie około 300 osób.



Jak podaje „Tygodnik Zamojski”, wiadomość wywołała panikę wśród rodziców i dziec; chcieli wiedzieć, czy są bezpieczni. Następnego dnia młodzież nie poszła do szkoły.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tygodnikzamojski.pl

Żeby uspokoić sytuację, zorganizowano spotkanie z pracownikami sanepidu i nauczycielami. Rodzice zostali poinformowani, że sytuacja została szybko opanowana.