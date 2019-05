Obrona pedofilów przez polityków KE w internetowym spocie

„Nie nazywam Polańskiego pedofilem”. „Czy gwałt na 13-latce to jest pedofilia, czy nie? – Nie znam szczegółów” – te i inne wypowiedzi m.in. polityków KE oraz publicystów w jeden spot zebrali internauci. Kompilacja została opublikowana na facebookowym profilu o nazwie „Popieramy Premiera Mateusza Morawieckiego”.

Autorzy cytują wypowiedzi m. in. Joanny Scheuring-Wielgus, Pawła Zalewskiego, Jana Hartmana i Dominiki Wielowieyskiej w związku ze sprawą ekstradycji Romana Polańskiego, oskarżonego o gwałt na 13-latce, a także w związku z wprowadzeniem rejestru pedofilów. Przypominają również głosowania, w których opozycja sprzeciwiała się zaostrzeniu walki ze sprawcami tych przestępstw.

Koalicja Europejska czyli koalicja hipokryzji. Głosowali przeciwko zaostrzeniu kar dla pedofilii i przeciwko jawnemu rejestrowi! Po czynach ich poznacie. Dlatego w niedzielę wybieramy #PiS4you! pic.twitter.com/mH78ogTolu — Popieramy Premiera Mateusza Morawieckiego (@PopieramyPMM) 22 maja 2019

źródło: Twiter, money.pl

Jeden z bohaterów filmu, Jan Hartman, jeszcze jako działacz Twojego Ruchu – partii, do której należał również Robert Biedroń – zaproponował wszczęcie debaty o legalizacji kazirodztwa. Po tej wypowiedzi został usunięty ze stronnictwa.Gdy przed kilkoma dniami do Sejmu trafił rządowy projekt zaostrzenia kar za przestępstwa pedofilskie, poparły go tylko dwie posłanki z prawie 200 parlamentarzystów PO-KO, Nowoczesnej i partii Teraz! Ryszarda Petru. Obie potem tłumaczyły, że zagłosowały tak przez pomyłkę.