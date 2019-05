Wikipedia usuwa wzmianki o żydowskim pochodzeniu kolaborantów

Żydzi narodowości polskiej „stali się” Polakami, Żydzi narodowości niemieckiej – Niemcami. Takie zmiany wprowadza jeden z administratorów anglojęzycznej Wikipedii w hasłach dotyczących Żydów różnych narodowości, którzy w czasie Holokaustu kolaborowali z Niemcami. Czy to element „pisania historii na nowo?” – pyta jeden z użytkowników Twittera o nicku Wikipedysta, który trafił na te zmiany.

Jayjg – pod taką nazwą funkcjonuje na Wikipedii wspomniany administrator – jest jednym z pierwszych administratorów tej internetowej encyklopedii, która powstała w 2001 r. On sam, jak wynika z opisu na jego profilu, dołączył do zespołu administratorów trzy lata później, stając się jednym z najbardziej aktywnych członków, o czym można przeczytać na internetowych forach związanych z Wikipedią.



Dziś na jego koncie możemy zobaczyć szereg „odznak” i „osiągnięć”, przyznanych mu głównie za wkład w edycję encyklopedycznych haseł – jedna z nich mówi nam, że przyczynił się do wprowadzenia ponad 127 tys. zmian na Wikipedii.



Po ponad półrocznej przerwie w aktywności, na początku lutego tego roku Jayjg powrócił; od tamtej pory wprowadził zmiany w ponad 5 tys. haseł. Na śledzenie aktywności m.in. wprowadzanych zmian pozwala sama Wikipedia – można obserwować działania konkretnych administratorów lub historię edycji danych haseł.



Po prześledzeniu działalności Jayjga widać, że szczyt jego ostatniej aktywności przypada na przełom kwietnia i maja. Część wprowadzonych przez niego zmian dotyczyła modyfikacji narodowości postaci historycznych, m.in. z okresu II wojny światowej. Wiele z nich dotyczy osób pochodzenia żydowskiego, które w czasie Holokaustu kolaborowały z nazistowskimi Niemcami.



Samego 1 maja tego roku Jayjg zmienił narodowość czterech tego typu postaci, usuwając z ich profili wzmiankę o tym, że mają pochodzenie żydowskie, która pojawiała się w podsumowaniu informacji o danych postaciach i dzięki której można było za pomocą tzw. kategorii wyszukać te osoby w encyklopedii.

Jako pierwszą wprowadził zmianę w haśle dotyczącym Stelli Kübler, Niemki pochodzenia żydowskiego, działającej w siatce zawodowych szmalcowników – osób, które szantażowały lub wymuszały okup od ukrywających się przed Gestapo Żydów. Jayjg całkowicie usunął widoczną dotychczas na jej profilu narodowość żydowską, zastępując ją niemiecką.



Podobnej zmiany dokonał w przypadku dwóch Żydów narodowości polskiej – Chaima Rumkowskiego i Mojżesza (Moshe) Merina, którzy prezentowali podobną koncepcję współpracy z Niemcami jako jedynej drogi przetrwania zagłady. Uważali, że tylko dzięki byciu użytecznym dla nazistów oraz pracy na rzecz okupanta i bezwzględnemu posłuszeństwu są w stanie ocalić siebie i innych.



Obaj są uważani za kolaborantów. W ich hasłach usunięto z „kategorii” wzmiankę o tym, że byli polskimi Żydami, wpisując w zamiany jedynie informację, że byli Polakami.



Także w przypadku holenderskiej Żydówki Ans van Dijk administrator Jayjg usunął informację, że była Żydówką i wpisał narodowość holenderską. Van Dijk zdradziła Żydów w Niemczech i jako jedyna holenderska kobieta została stracona za działalność wojenną.



Dzięki dostępnej na Wikipedii opcji „zobacz także”, przeglądając notkę o np. Chaimie Rumkowskim można było dotrzeć do pozostałych haseł dotyczących Żydów różnych narodowości kolaborujących z niemieckimi nazistami. Co ciekawe, także te połączenia zostały usunięte przez Jayga z internetowej encyklopedii.

Wśród zmian wprowadzanych przez niego w ostatnim czasie można zauważyć szereg edycji modyfikujących kategorię, do której przypisano postacie – np. zmianę „Polish Jewish” na „Polish Jews”. Także w przypadku pozostałych narodowości Żydów, jak „Hungarian Jewish” na „Hungarian Jews” etc.Jayjg nie ujawnia swojej tożsamości i uniemożliwia identyfikację swojego adresu internetowego.