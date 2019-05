Wicepremier Beata Szydło zawiesza kampanię wyborczą

Zawiesiłam kampanię; w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi – powiedziała wicepremier Beata Szydło, liderka listy PiS w wyborach do PE w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.

– Ja kampanię zawiesiłam. W tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi, prawdziwa kampania toczy się w tej chwili na wałach. To jest kampania o uratowanie tych miejscowości, którym grozi zalanie, o to, żeby ludzie byli bezpieczni. Jestem wśród ludzi i będę wśród ludzi – podkreśliła Szydło.



Zawieszenie kampanii oznacza, że nie odbędą się zaplanowane po południu spotkania z mieszkańcami Skawiny i krakowskiej Nowej Huty.



– Z przykrością nie spotkam się z mieszkańcami, ale myślę, że wszyscy to rozumieją – powiedziała wicepremier. – Jestem w tej chwili w gminie Szczucin w powiecie Dąbrowa Tarnowska. Sytuacja jest trudna, bo w trzech miejscach wał grozi przerwaniem, ale na szczęście woda opada. Walczymy z czasem. To kampania o uratowanie tych miejscowości – dodała Beata Szydło.



Pytana, czy nie będzie prowadziła kampanii także w kolejnych dniach, Beata Szydło powiedziała: „Jeżeli sytuacja tutaj w Małopolsce się nie zmieni, to ja na pewno swoją kampanię już zwieszam do momentu aż będzie bezpiecznie”.



W nocy w związku z występowaniem nad Polską aktywnego układu niżowego, który utworzył się nad Karpatami Wschodnimi doszło intensywnych opadów deszczu, które spowodowały podtopienia na południu kraju.

źródło: pap

W powiecie dąbrowskim w Małopolsce z powodu wylania rzeki Breń 31 osób zostało ewakuowanych – podał Mirosław Nędza z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. W Małopolsce w działania zaangażowanych jest ponad 2 tys. strażaków ratowników – powiedział małopolski komendant wojewódzki PSP Marek Bębenek. Strażacy pracują głownie w powiecie tarnowskim i Dąbrowie Tarnowskiej.