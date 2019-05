Biskupi pracują nad dokumentem, jak wyjść z kryzysu po ujawnieniu przypadków pedofilii

– Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski podjęła pracę nad systemową odpowiedzią na problem wykorzystania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych i na sytuację, którą w tej chwili przeżywamy - powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak. Odbyło się także szkolenie metropolitów w kwestii ochrony dzieci i młodzieży.

Jak wyjaśnił ks. Piotr Studnicki, koordynator medialny Centrum Ochrony Dziecka, biskupi rozmawiali o roboczej wersji projektu dokumentu, który ma wyznaczać „kierunki działania, odpowiedzi na kryzys, który Kościół przeżywa”.



– Na pewno pierwszą rzeczą, na jaką zwraca uwagę ten projekt, to kwestia udoskonalenia odpowiedzi Kościoła, jeśli chodzi o pomoc pokrzywdzonym. To jest kwestia chociażby zbudowania profesjonalnego systemu zgłoszeń, żeby osoby pokrzywdzone rzeczywiście wiedziały, że to można zrobić łatwo i to działa – wskazał ks. Studnicki.



– Nacisk musi paść także na kwestie prawne. Ma powstać grupa robocza, która będzie służyła wprowadzeniu nowego motu proprio, dokumentu papieża Franciszka. To będzie grupa ekspercka, pomagająca wprowadzić w życie ten dokument – wyjaśnił kapłan.

Hierarchowie zebrani na posiedzeniu Rady Stałej wydali także komunikat do wiernych, zatytułowany „Wrażliwość i odpowiedzialność”, który zostanie odczytany w kościołach w niedzielę, 26 maja.

„Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem zgorszenia i domagają się potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców i osób skrywających takie czyny” – czytamy w dokumencie.



„Dla młodych szczerze szukających Boga skandale seksualne z udziałem duchownych stają się ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia” – przyznali hierarchowie.



Biskupi w swoim słowie do wiernych zaznaczyli także, że chcą zjednoczyć wysiłki ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, żeby chronić najmłodszych.