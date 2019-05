Wypadek autokaru z rosyjskimi turystami. Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt jest rannych

Jedna osoba zginęła, a 31 zostało rannych w wypadku autokaru z rosyjskimi turystami na drodze między Sieną i Florencją we Włoszech – podały media. Pojazd spadł ze skarpy i przewrócił się.

Do wypadku doszło w rejonie miejscowości Monteriggioni koło Sieny. Autokarem podróżowało około 60 turystów z Rosji. Według agencji Ansa, powołującej się na lokalne służby medyczne, cztery osoby są w stanie ciężkim.



Przyczyna wypadku nie jest znana. Akcja wydobywania rannych z przewróconego autobusu była prowadzona w trudnych warunkach – na zalesionej skarpie.

#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U