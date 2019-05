Sąd potwierdził dożywocie dla lewackiego terrorysty z Włoch

Sąd przysięgły w Mediolanie potwierdził wyrok dożywotniego więzienia dla lewackiego terrorysty Cesarego Battisti. Battisti, który wymykał się włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez 38 lat, w styczniu tego roku został schwytany w Boliwii i wydany władzom włoskim.

Battisti został skazany na dożywocie w 1979 r. za udział w czterech zamachach, w których zastrzelił dwóch policjantów. Dwa lata później uciekł z więzienia we Włoszech do Francji, która wówczas udzielała schronienia terrorystom wyrzekającym się przemocy.



Francuski sąd odmówił Włochom ekstradycji; uznał, że Battisti nie był związany z terroryzmem i nie dążył do obalenia włoskiego rządu.



We Francji zasłynął on jako autor poczytnych powieści kryminalnych.

źródło: IAR

Gdy w 2002 r. groziła mu ekstradycja do Włoch, grupa francuskich intelektualistów pomogła mu uciec do Brazylii. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości odrzucił wnioski strony włoskiej o przekazanie uciekiniera. Dopiero zwycięzca ostatnich wyborów prezydenckich Jair Bolsonaro obiecał włoskim władzom, że przekaże im skazańca.W grudniu 2018 r. brazylijski Sąd Najwyższy wydał nakaz aresztowania włoskiego terrorysty, ale ten zbiegł. Na początku tego roku został zatrzymany w Boliwii przez włoskich agentów Interpolu.Pod koniec marca Battisti przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Sąd odrzucił jego wniosek o zamianę dożywocia na 30 lat więzienia; w przypadku przyjęcia wniosku terrorysta miałby szansę już po 3,5 roku więzienia dostawać urlopy i najdalej po 20 latach wyjść na wolność.