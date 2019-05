Piłkarskie MŚ do lat 20. FIFA zadowolona z przygotowań Polski

Cały piłkarski świat patrzy teraz na Łódź i Polskę – podkreślił szef turniejów FIFA Jaime Yarza. Zapewnił, że federacja jest zadowolona z infrastruktury i przygotowań wszystkich polskich miast do mistrzostw świata do lat 20. Turniej rozpocznie się w czwartek.

O ostatnich przygotowaniach do organizacji młodzieżowego mundialu Yarza mówił podczas konferencji prasowej w środę w Urzędzie Miasta Łodzi. To miasto będzie głównym centrum największej piłkarskiej imprezy na świecie w tej kategorii wiekowej. Na stadionie na Widzewie w czwartek rozegrany zostanie mecz otwarcia Polska – Kolumbia, a następnie wszystkie spotkania grupowe Biało-Czerwonych oraz finał.



– Cały piłkarski świat patrzy teraz na Łódź i Polskę. Przez najbliższe tygodnie rozegramy 52 mecze, w których młodzi piłkarze, przyszłe piłkarskie gwiazdy, będą walczyć o wspaniały puchar – zapowiedział przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA).



Oceniając stan przygotowań do turnieju dwudziestolatków powiedział, że FIFA jest bardzo zadowolona z infrastruktury w Łodzi oraz w pozostałych miastach, w których zostaną rozegrane mecze.

#wieszwiecej Polub nas

Lotto Ekstraklasa: Piast Gliwice mistrzem Polski! Niemożliwe stało się możliwe! Piast Gliwice, który w poprzednim sezonie walczył o utrzymanie, pokonał w ostatniej kolejce Lecha Poznań (1:0) i... zobacz więcej

– Łódź okazała się fantastycznym miastem, dziękujemy jego władzom oraz Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej za wsparcie i pomoc przy organizacji imprezy. Zapraszamy fanów futbolu, by wraz z dziećmi, całymi rodzinami przychodzili na mecze. Będziemy mogli oglądać najlepszych młodych piłkarzy z całego świata – zachęcał Yarza.

Wskazał, że podczas mistrzostw zobaczymy przyszłe gwiazdy, następców Roberta Lewandowskiego, Cristiano Ronaldo, Leo Messiego i wielu innych. Dodał, że spodziewa się wspaniałych widowisk, które zachęcą dzieci i młodzież do uprawiania piłki nożnej i sportu.



– Jutro rozpoczynamy turniej, a na mecz otwarcia przyjedzie do Łodzi mnóstwo ważnych osobistości ze świata futbolu. Myślę, że będą też mieli okazję do zapoznania się z Łodzią i Polską. Mam nadzieję, że będzie to wspaniały turniej i zobaczymy dużo doskonałego futbolu – podkreślił.



Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska przyznała, że jeszcze pięć lat temu, miasto – ze względu na kiepską bazę sportową – nie mogło liczyć na organizację tak dużej imprezy.





– Pamiętamy jak wyglądały wtedy nasze stadiony, ale wszystko się zmieniło. To wielkie piłkarskie święto pokazuje, że warto inwestować w sport i infrastrukturę sportową. Dzięki temu możemy dać młodym adeptom sportu szansę uczestniczenia w wielkim, na skalę światową, wydarzeniu sportowym. Cieszę się, że Łódź jest główną areną mistrzostw – zaznaczyła.

W środę w łódzkim magistracie kibice mogli oglądać i robić sobie zdjęcia z trofeum imprezy.



Grupowymi rywalami biało-czerwonych w Łodzi będą: Kolumbia, z którą podopieczni trenera Jacka Magiery zmierzą się w meczu otwarcia w czwartek (godz. 20.30) oraz Tahiti (26 maja, 20.30) i Senegal (29 maja, 20.30).



Na stadionie Widzewa zagrają też drużyny gr. C – Norwegia, Urugwaj, Nowa Zelandia i Honduras. W fazie pucharowej zaplanowano zaś w Łodzi dwa mecze 1/8 finału, ćwierćfinał i finał, który odbędzie się 15 czerwca.



Turniej z udziałem 24 drużyn odbędzie się w sześciu miastach. Oprócz Łodzi będą to Gdynia, Bydgoszcz, Lublin, Tychy oraz Bielsko-Biała.

JUTRO ZACZYNAMY 😍🏆



Kup bilet i zobacz przyszłe gwiazdy piłki w akcji👉 https://t.co/Y4lCtcR8Xj pic.twitter.com/jcJ8tR7hKa — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 22 maja 2019