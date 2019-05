W administracji Zełenskiego jego współpracownicy z programu kabaretowego „Kwartał 95”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował na stanowiska w swojej administracji współpracowników z programu kabaretowego „Kwartał 95”. Nominacji na jego przedstawicielkę ds. międzynarodowych nie przyjęła natomiast dotychczasowa wiceszefowa MSZ Ołena Zerkal.

W środę Zełenski wydał dekret o powołaniu na stanowisko zastępcy szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) naczelnika głównego zarządu ds. walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, swego bliskiego przyjaciela Iwana Bakanowa.



Jest on prezesem zarejestrowanej w 2017 r. partii Sługa Narodu, którą nowo wybrany prezydent zamierza wprowadzić do parlamentu. 45-letni Bakanow pochodzi z rodzinnego miasta Zełenskiego, Krzywego Rogu, i od 2013 r. był szefem spółki „Kwartał 95” – pisze agencja Intefax-Ukraina. Bakanow jest absolwentem kijowskiej Akademii Pracy, Stosunków Społecznych i Turystyki.



Wcześniej w środę media obiegła wiadomość o rezygnacji ze stanowiska zastępczyni szefa administracji prezydenckiej ds. międzynarodowych Ołeny Zerkal. Dekret w sprawie jej nominacji pojawił się na stronie prezydenta we wtorek wieczorem i wywołał zadowolenie obserwatorów życia politycznego na Ukrainie.

Zerkal od 2014 r. jest wiceministrem spraw zagranicznych. Zajmowała się m.in. umową stowarzyszeniową Ukrainy z Unią Europejską, likwidacją obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy podróżujących do UE oraz reprezentowała Kijów w procesach przeciwko Rosji, toczących się w sądach międzynarodowych.Kilka godzin po ogłoszeniu tej nominacji media podały, że Zerkal jednak jej nie przyjęła, a Zełenski wydał dekret, którym odwołał jej powołanie. Zerkal napisała następnie na Facebooku, że przyczyny swojej decyzji wyjaśni później.

Komentatorzy nie wykluczają, że Zerkal mogła negatywnie zareagować na oświadczenie szefa administracji prezydenckiej Andrija Bohdana. We wtorek powiedział on, że ekipa szefa państwa nie wyklucza przeprowadzenia referendum w sprawie porozumienia pokojowego z Rosją, która od 2014 r. prowadzi agresywne działania militarne wobec Ukrainy.



We wtorek w godzinach wieczornych Zełenski wydał także inne dekrety dotyczące stanowisk w jego administracji. Pierwszym zastępcą jej szefa został dotychczasowy producent „Kwartału 95” Serhij Trofimow. Kolejnym zastępcą szefa administracji jest Jurij Kostiuk, jeden ze scenarzystów „Kwartału”, który w czasie kampanii prezydenckiej Zełenskiego odpowiadał za jej oprawę medialną.



Na swojego głównego doradcę Zełenski wyznaczył Serhija Szefira, który był współzałożycielem „Kwartału” i pisał dla niego scenariusze.





W najbliższym otoczeniu nowego prezydenta stanowiska otrzymali także specjaliści, tacy jak prawnik i ideolog programu wyborczego Zełenskiego – Rusłan Stefanczuk. Został on przedstawicielem szefa państwa w parlamencie. Do administracji jako jeden z zastępców jej szefa wszedł także m.in. ekspert ds. walki z korupcją Rusłan Riaboszapka.



Zełenski, showman i producent telewizyjny, wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, która odbyła się na Ukrainie 21 kwietnia, zdobywając ponad 73 proc. poparcia. Na jego rywala, Petra Poroszenkę, głosowało niecałe 25 proc.