NASA zachęca do wysłania swojego imienia na Marsa

Wraz z przyszłym łazikiem marsjańskim Mars 2020 na Czerwoną Planetę polecą także imiona wielu osób, zapisane na specjalnym chipie – ogłosiła we wtorek amerykańska agencja kosmiczna. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2019 r.

Łazik Mars 2020 ma zostać wystrzelony w lipcu 2020 r., a na powierzchni Czerwonej Planety powinien wylądować w lutym 2021 r. Będzie ważył około tony i poszuka śladów dawnego życia mikrobiologicznego, zbada klimat i geologię planety, a także pobierze próbki, które będą przetransportowane na Ziemię.



Obecnie można bardziej personalnie związać się z tym projektem poprzez wysłanie swojego imienia i nazwiska, które polecą na Marsa na pokładzie łazika. Jest to kontynuacja podobnych akcji prowadzonych dla wcześniejszych misji kosmicznych. W przypadku misji InSight z okazji skorzystały 2 mln osób.



Imiona ochotników będą naniesione na krzemowy chip. Linijki tekstu będą miały rozmiary 75 nanometrów, czyli jednej tysięcznej grubości ludzkiego włosa. W ten sposób na jednym chipie można zapisać ponad milion imion. Chip, albo większa ich liczba, znajdzie się na pokładzie łazika Mars 2020 pod szklaną pokrywą.

Want to go to Mars?



Here’s the next best thing: an opportunity to send your name along for the ride to the Red Planet aboard our #Mars2020 rover. Be sure to get your boarding pass + find out more in this @Twitter moment: https://t.co/R8RTY7PsuG