„Przedstawiciele Koalicji Europejskiej kompletnie nie wiedzą, o czym rozmawiamy”

– Strona izraelska nie ma prawa żądać od Polski zwrotu mienia bezspadkowego; mienie bezspadkowe przechodzi na Skarb Państwa, jest też kwestia moralna – powiedział kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki. Skomentował też wypowiedź Włodzimierza Cimoszewicza o ustawie 447. – Przedstawiciele KE kompletnie nie wiedzą, o czym rozmawiamy – stwierdził.

„Słowa Cimoszewicza przeczą polskiej racji stanu” Słowa Cimoszewicza o ustawie 447 są kompletnie niezrozumiałe. Stoją w sprzeczności z polską racją stanu i interesem naszego państwa. Były premier i... zobacz więcej

– Jeżeli państwo Izrael chce odszkodowań, to powinno zwrócić się do Niemiec. To są fundamentalne kwestie. To Platforma Obywatelska spowodowała ten problem, podpisując Deklarację Terezińską – powiedział Jaki.



– Koalicja Europejska nadal kluczy w sprawie mienia bezspadkowego i ustawy 447. Wczoraj pytałem o ich stosunek do Deklaracji Terezińskiej, bo cały problem związany z (ustawą) 447 wziął się właśnie z tej deklaracji, zaakceptowanej przez rząd Platformy Obywatelskiej w 2009 r., gdzie po raz pierwszy w ogóle dopuszczono do myśli, że można płacić odszkodowania za mienie bezspadkowe – podkreślił Jaki.



Kandydat do PE zauważył, że to Polska była ofiarą II wojny światowej. – Nie będziemy za nic płacić i to jest oczywiste, ale to myślenie zmienił rząd Platformy Obywatelskiej, no i pada teraz publiczne pytanie, czy rząd Platformy Obywatelskiej – jeżeliby doszedł do władzy – czy ma zamiar płacić odszkodowania, za to, że Polska była ofiarą II wojny światowej? – pytał Jaki.



Jaki przytoczył wtorkową wypowiedź jednego z kandydatów Koalicji Europejskiej do PE Włodzimierza Cimoszewicza, którym mówił o ustawie 447: „W naszym kraju za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego, co się komuś należy, tylko dlatego, że był Żydem, do tego ofiarą Holokaustu”.



– Widać, że przedstawiciele Koalicji Europejskiej kompletnie nie rozumieją, o czym my rozmawiamy i o co chodzi. A kto Polsce zwróci za to, że (Polska) była ofiarą II wojny światowej, że tyle miast zniszczono, że tyle ludzi wymordowano, tyle dzieł sztuki, ruchomości i pieniędzy zrabowano Polsce, która była ofiarą napaści, dlatego, że zawsze stawiała opór, zachowywała się honorowo, że nie chciała współpracować z Hitlerem, a przecież było wiele państw w Europie, które kolaborowały z hitlerowskimi Niemcami. Za to, że Polska zachowała się dumnie, honorowo, walczyła o niepodległość, a także o honor całej Europy, czy dzisiaj ma płacić za to, że tak się zachowała? – pytał Jaki.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Żądam twardej deklaracji od Grzegorza Schetyny i liderów Koalicji Europejskiej, czy macie zamiar realizować Deklarację Terezińską. Politycy Koalicji Europejskiej celowo kłamią, żeby wyborcy nie dowiedzieli się, jaki mają naprawdę program. Pytanie w ilu kolejnych sprawach tak samo manipulują, jak w przypadku ustawy 447 i tzw. Deklaracji Terezińskiej. Dla wyborców powinno być jasne, że Zjednoczona Prawica, nie zapłaci ani złotówki za mienie bezspadkowe – powiedział Jaki.