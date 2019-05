Wiceszef MSZ o słowach Cimoszewicza: Współwinni politycy Konfederacji i Kukiz’15

Współwinnymi takich wypowiedzi polityków Koalicji Europejskiej są politycy Konfederacji i Kukiz’15, którzy niestety próbują grać tematem ustawy 447 w kampanii wyborczej, podważając fakt, że sprawa restytucji jest jednoznacznie zamknięta – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, pytany o słowa Włodzimierza Cimoszewicza ws. ustawy 447.

„Słowa Cimoszewicza przeczą polskiej racji stanu” Słowa Cimoszewicza o ustawie 447 są kompletnie niezrozumiałe. Stoją w sprzeczności z polską racją stanu i interesem naszego państwa. Były premier i... zobacz więcej

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz, który jest „jedynką” na warszawskiej liście KE odniósł się w TVN24 do ustawy 447.



Komentując wypowiedź m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział, że rząd przyjmie prawo, które zabezpieczy Polskę przed jakimikolwiek roszczeniami związanymi z II wojną światową, Cimoszewicz powiedział, że „w naszym kraju za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego, co się komuś należy tylko dlatego, że był Żydem, do tego ofiarą holokaustu”.



W rozmowie z portalem tvp.info wiceszef polskiej dyplomacji minister Szymon Szynkowski vel Sęk skomentował słowa Cimoszewicza.



– Jak widać nie dla wszystkich sprawa restytucji jest sprawą zamkniętą. Dla nas jest ona zamknięta w sensie prawnym i moralnym w sposób jednoznaczny – zaznacza minister.



Jak dodaje „współwinnymi takich wypowiedzi polityków Koalicji Europejskiej są politycy Konfederacji i Kukiz’15”. Zdaniem Szynkowskiego vel Sęka ci politycy „próbują grać tematem ustawy 447 w kampanii wyborczej”.



Jednak – jak zaznacza wiceminister spraw zagranicznych – „sprawa restytucji jest jednoznacznie zamknięta”.

#wieszwiecej Polub nas