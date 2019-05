Ciągnik rozpadł się na dwie części po zderzeniu z BMW

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było przyczyną groźnej kolizji, do której doszło we wtorek w południe w miejscowości Wylezin gm. Kłoczew (woj. lubelskie). Kierujący ciągnikiem rolniczym doprowadził do zderzenia z BMW. Ciągnik rozpadł się na dwie części.

Kierujący ciągnikiem rolniczym 63-letni mieszkaniec Wylezina wykonując manewr skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa, doprowadzając do zderzenia z osobowym BMW kierowanym przez 37-letnią mieszkankę powiatu garwolińskiego.



W wyniku zderzenia ciągnik rolniczy rozpadł się na dwie części.



Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Mimo że całe zdarzenie wyglądało groźnie, kierujący pojazdami po krótkim pobycie w szpitalu zostali zwolnieni do domów. Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym.



Policja apeluje o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku na drodze. Pamiętajmy, że pośpiech jest złym doradcą i starajmy się bezpiecznie dojechać do celu.

