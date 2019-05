„Słowa Cimoszewicza przeczą polskiej racji stanu”

Słowa Cimoszewicza o ustawie 447 są kompletnie niezrozumiałe. Stoją w sprzeczności z polską racją stanu i interesem naszego państwa. Były premier i minister spraw zagranicznych szkodzi Polsce – ocenił w rozmowie z portalem tvp.info Artur Wróblewski, amerykanista i politolog z Uczelni Łazarskiego.

Komentując wypowiedź m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział, że rząd przyjmie prawo, które zabezpieczy Polskę przed jakimikolwiek roszczeniami związanymi z II wojną światową, Włodzimierz Cimoszewicz powiedział we wtorek na antenie TVN24 m.in., że „w naszym kraju za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego, co się komuś należy tylko dlatego, że był Żydem, do tego ofiarą Holokaustu”.



Do słów Cimoszewicza, który jest „jedynką” na warszawskiej liście KE w zbliżających się eurowyborach, odniósł się w rozmowie z portalem tvp.info politolog Artur Wróblewski. W jego ocenie słowa Cimoszewicza o ustawie 447 i o sprzeciwie wobec niej polskich władz są „sprzeczne z polską racją stanu”.



– Tę wypowiedź postrzegam jako niezrozumiałą kwestię. Polska racja stanu wymaga obrony interesów Polski i ta racja stanu wymaga, by przeciwstawiać się wszystkim roszczeniom, szczególnie kompletnie nieuzasadnionym – zaznaczył.



– Cimoszewicz przeczy polskiej racji stanu, szkodzi jej, krytykując polskich decydentów, którzy jednoznacznie potępiają nagonkę, która ma obecnie miejsce wobec Polski – stwierdził. Dodał, że ustawa 447 może stanowić narzędzie dyplomatyczne, narzędzie szantażu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Wróblewski odniósł się też do słów Cimoszewicza o „graniu antysemityzmem”. – To przejaw pewnego cynizmu w polityce. Dawno dało się zauważyć tendencję i wybieg, który wykorzystują środowiska żydowskie i polityków izraelskich, by wszelką ich krytykę natychmiast podpinać i utożsamiać z antysemityzmem – dodał.