Papież do Polaków: módlmy się za rodziny, za Kościół i całą ludzkość

Papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie zachęcił Polaków, by modlili się za rodziny, za Kościół i całą ludzkość. Na spotkanie z papieżem przybyła też grupa ukraińskich żołnierzy.

Zwracając się do polskich pielgrzymów obecnych na placu Świętego Piotra, Franciszek powiedział: „Drodzy bracia i siostry, ożywieni przez Ducha Świętego i zachęceni przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa, z dziecięcą ufnością i oddaniem módlmy się do Ojca niebieskiego za nas, za nasze rodziny, za Kościół i za całą ludzkość, aby dla wszystkich wypełniała się Jego zbawcza wola”.



– Zawierzam was i waszych bliskich matczynej opiece Maryi Wspomożycielki wiernych i z serca wam błogosławię – dodał papież.



W czasie audiencji Franciszek modlił się z wiernymi za hiszpańską zakonnicę – misjonarkę Ines Nieves Sancho, brutalnie zamordowaną w Republice Środkowoafrykańskiej przez nieznanych sprawców. Watykański dziennik „L'Osservatore Romano” podał, że ścięto jej głowę.

źródło: pap

Papież mówił tysiącom wiernych: „Dzisiaj chciałbym wspomnieć z wami 77-letnią siostrę Ines Nieves Sancho, wychowawczynię ubogich dziewcząt, barbarzyńsko zamordowaną w budynku, gdzie uczyła je szyć”. – To jeszcze jedna kobieta, która oddała życie dla Jezusa w służbie ubogim – dodał.Na placu przed bazyliką watykańską była też grupa ukraińskich żołnierzy, którzy uczestniczyli w pielgrzymce do Lourdes.Franciszek zapewnił ich: „Stale modlę się do zmartwychwstałego Pana, aby wypełnił miłością i spokojem serca Ukraińców i obdarzył cały kraj swoim pokojem”.