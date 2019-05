Soloch: Polscy żołnierze wnoszą istotny wkład w walkę z kryzysem migracyjnym

Polscy żołnierze wnoszą istotny wkład w walkę z kryzysem migracyjnym – ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch po powrocie z Sycylii, gdzie wizytował polski kontynent wojskowy „Sophia”.

Soloch przez dwa dni wizytował PKW „Sophia”, stacjonujący w bazie Sigonella na Sycylii, w pobliżu miasta Katania. Wizyta miała związek z faktem, że prezydent będzie musiał wkrótce zdecydować, czy przedłużyć misję polskich żołnierzy we Włoszech.



Pytany o cel tej wizyty, Soloch odpowiedział: „Prezydent wraz z ministrem obrony będą podejmowali w najbliższym czasie decyzję w sprawie przedłużenia udziału polskiego kontyngentu wojskowego w operacji Unii Europejskiej „Sophia” na Sycylii”. – Wizyta miała na celu zapoznanie się na miejscu z funkcjonowaniem polskiego kontyngentu, rolą jaką Polska odgrywa w zapewnianiu bezpieczeństwa na Morzu Śródziemnym, ale i funkcjonowaniem całości unijnej operacji „Sophia” – dodał.



– Polska jest obecnie jednym z głównych państw biorących udział w operacji. Uczestniczymy w niej od momentu ustanowienia w 2015 r., natomiast od 2018 r. wydzielamy do niej jeden z największych kontyngentów wojskowych (z państw uczestniczących), w tym jeden z pięciu samolotów poszukiwawczo-zwiadowczych biorących udział w misji – podkreślił Soloch.

W jego ocenie, udział Polski w operacji UE „Sophia” jest ważnym wkładem Polski w walkę z kryzysem migracyjnym. Jak dodał, pokazuje również nasze zaangażowanie w operacje UE oraz wsparcie, jakiego udzielamy sojusznikom w zwalczaniu zagrożeń na Południu Europy. – To wyraz solidarności, ale też ważny argument w dyskusjach nad zwiększaniem obecności sił sojuszniczych na terytorium Polski w odpowiedzi na zagrożenia ze Wschodu. O potrzebie spojrzenia na bezpieczeństwo w perspektywie 360 stopni często mówi prezydent Andrzej Duda – zauważył szef BBN.



– Niewątpliwą korzyścią z udziału w operacji są doświadczenia nabywane przez wojsko. Dotychczas polskie załogi wykonały ok. 160 lotów rozpoznawczych w różnych warunkach pogodowych i z użyciem różnego rodzaju sensorów (rozpoznania). Doświadczenie te możemy wykorzystywać w innych regionach, na przykład takich, jak obszar Morza Bałtyckiego – ocenił.



Soloch poinformował, że podczas wizyty zapoznał się ze stanem budowy sojuszniczego systemu rozpoznania NATO AGS, opartego na pięciu bezpilotowych statkach powietrznych Global Hawk, którego główna baza operacyjna mieści się w Sigonelli. – Polska jest w grupie kilkunastu państw NATO budujących ten system. Do jego obsługi wydzielamy także naszych oficerów. Uruchomienie AGS spodziewane jest w najbliższym czasie – zapowiedział.

Soloch rozmawiał też z prezydentem Katanii na temat podejścia włoskich władz do kwestii walki z nielegalną migracją na Morzu Śródziemnym. Przy okazji, podziękował za gościnność, jakiej lokalne władze udzielają polskim żołnierzom.

W bazie NATO Sigonella szef BBN spotkał się z dowódcą włoskiej części bazy oraz dowódcą części amerykańskiej. Podczas wizyty szefowi BBN towarzyszyli m.in.: zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. Adam Joks, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski oraz zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jan Śliwka.



Operacja unijna EUNAVFORMED (EU Naval Force Mediterranean) została ustanowiona w maju 2015 r., w celu rozbijania przemytu migrantów i handlu ludźmi w centralnej części Morza Śródziemnego. Główne zadania PKW EU Sophia, który w niej uczestniczy, to działania zmierzające do ograniczenia nielegalnego przemytu ludzi i towarów do Europy oraz wspieranie morskich sił bezpieczeństwa Libii w szkoleniu i realizacji działań na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji.



PKW „Sophia” operujący w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego liczy ok. 120 żołnierzy i pracowników.