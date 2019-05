Zamordował byłą przyjaciółkę, a potem zastrzelił trzy osoby w kościele

Brazylijskie media informują w środę o dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w mieście Paracatu w stanie Minas Gerais na południowym wschodzie kraju. 39-letni mężczyzna zabił tam nożem byłą przyjaciółkę, a potem zastrzelił trzy osoby w kościele.

We wtorek wieczorem (czasu miejscowego) sprawca, 39-letni były żołnierz, wbiegł do ewangelikalnego kościoła Igreja Batista Shalom, chcąc zabić pastora, który był mężem zamordowanej chwilę wcześniej kobiety – poinformował portal Globo, powołując się na policję.



Pastorowi udało się uciec, ale napastnik zastrzelił w kościele jego ojca oraz dwie kobiety. Wezwani funkcjonariusze sił bezpieczeństwa użyli broni. Ciężko ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala.



Portal Globo informuje, że wzburzeni mieszkańcy chcieli wedrzeć się do kościoła i rozprawić się z zabójcą, ale powstrzymała ich żandarmeria wojskowa.



Paracatu ma ok. 93 tys. mieszkańców; leży w odległości ok. 200 km na południowy wschód od Brasilii.

