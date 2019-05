Posłowie Platformy o związkach partnerskich. „Trzeba ten temat załatwić”

Rafał Grupiński nie powiedział niczego, co by było szczególną sensacją; po wyborach wrócimy do tematu związków partnerskich. Sejm zajmie się tym i będzie przedłożony projekt ustawy. Polska dojrzała, by ten temat załatwić – powiedział wiceszef PO Tomasz Siemoniak. W podobnym tonie wypowiadał się poseł Platformy Andrzej Halicki. W przyszłej kadencji to uregulujemy. O adopcji dzieci przez pary homoseksualne nie ma mowy – mówił.

Siemoniak był pytany w radiu ZET o wypowiedź polityka Platformy Rafała Grupińskiego, który podczas sobotniego marszu „Polska w Europie” w Warszawie został zapytany, co Koalicja Europejska zrobi z postulatem wprowadzenia związków partnerskich.



– My na pewno w tej sprawie będziemy działać progresywnie, ale po dwudziestym którymś października. Po prostu musimy prowincje przyciągnąć do głosowania. Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał (Trzaskowski) mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w... czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem – odparł Grupiński.



Siemoniak podkreślił, że „takie łapanie kogoś za słowa, nagrywanie jest bardzo niestosowne”. Według niego Grupiński „nie powiedział niczego, co by było jakąś szczególną sensacja”.



Pytany, czy nie może powiedzieć jasno, że PO, jeśli odzyska władzę, będzie forsować, wprowadzi związki partnerskie odparł: „Wracamy do tematu. Nie powiem, że będziemy forsować, powiem to, co mówił wielokrotnie Grzegorz Schetyna - wrócimy do tego tematu. Sejm się tym zajmie, tutaj diabeł tkwi w szczegółach i na pewno, gwarantuję to, do tego tematu wrócimy i taką ustawę, taki projekt będzie przedłożony. O szczegółach nie chcę mówić, bo jest na to po prostu za wcześnie. W obecnym Sejmie nie ma najmniejszej nawet szansy na cień dyskusji w tej sprawie”.

źródło: Radio ZET, Polskie Radio, PAP, IAR

Z kolei Andrzej Halicki pytany o tę samą kwestię w Polskim Radiu stwierdził, że w przyszłej kadencji Sejmu ten temat zostanie „uregulowany”.Dopytywany, czy podobne jest stanowisko w sprawie adopcji dzieci przez pary homoseksualne, Halicki odpowiedział, że „o tym na pewno nie ma mowy”.Jak zaznaczył, związki partnerskie w 90 proc. dotyczą związków heteroseksualnych. – Ale przecież rodziny biorą kredyty, mają dzieci, czasem wydarzy się dramat – czy to pobyt w szpitalu, czy śmierć – i jest kwestia dziedziczenia. To musi być uregulowane w sposób cywilizowany, bo żyjemy inaczej niż przed wiekami. Temu trzeba sprostać także w sposób prawny – podkreślił.