TW „Carex” i misja w USA. „Pojedzie do Brukseli, chyba że potrąci rowerzystkę w Hajnówce”

„Wśród dziesięciu założycieli/sygnatariuszy Koalicji Europejskiej połowa to byli członkowie partii komunistycznej i jej przybudówek (PZPR, SD i ZSL)” – pisze w felietonie dla „Rzeczpospolitej” publicystka Irena Lasota. Nawiązuje do warszawskiej „jedynki” z list KE Włodzimierza Cimoszewicza, który „o przynależności do PZPR nie specjalnie wspomina”.

Publicystka wskazuje, że Cimoszewicz w swoim politycznym życiorysie z rezerwą wypowiada się o swojej przeszłości, związanej z PZPR. „W tym natłoku służby publicznej, działalności naukowej i sukcesów politycznych pojawia się też skromna na pozór informacja, że »od 1980 do 1981 był stypendystą Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku«.



Lasota zaznacza, że w tamtych latach „byle kto na takie stypendia nie wyjeżdżał”. Wskazuje też, że przed tym wyjazdem Cimoszewicz został zarejestrowany jako tajny współpracownik SB „Carex” o numerze ewidencyjnym 13613. To właśnie wtedy – opisuje Lasota – przyszły premier Polski miał odbyć dwie „rozmowy pozyskaniowe" w Domu Chłopa i Pod Retmanem.



Lasota przytacza słowa kapitana Janusza Zielińskiego, który miał stwierdzić, że Cimoszewicz „bez wahania wyraził zgodę na współpracę".



„W Nowym Jorku, już jako »Carex«, skontaktował się z agentem rezydentury PRL »Żaltisem«, który potwierdził, że Cimoszewicz będzie realizował powierzone mu jeszcze w Polsce zadanie »podjęcia prób nawiązania kontaktu z czołową przedstawicielką najnowszej emigracji politycznej, Ireną Lasotą-Zabłudowską (pion »E«, sprawa krypt. »Saba«), by w ten sposób uzyskać możliwości rozpoznania przejawów działalności wrogiej emigracji wobec Polski w kontekście obecnej sytuacji w Polsce” – czytamy w publikacji.

Dalej autorka stwierdza, że Cimoszewicz „nie sprawdził się na misji w Nowym Jorku”. „Wypadł jako mało energiczna ciamajda, i to w dodatku obserwowana przez FBI. Ja nie pamiętam żadnych z nim kontaktów, nie pamiętam ani twarzy, ani imienia, ani nazwiska, ale ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to o niczym nie świadczy” – wskazuje.



Lasota pisze też, że „kilka miesięcy po powrocie Cimoszewicza do Polski” skontaktowała się z nią „bardzo miła pani z FBI, Susan”, która powiedziała, „że po powstaniu Solidarności jakaś liczba pracowników konsulatu PRL uciekła czy też poprosiła o azyl, a może po prostu przekazywała dokumenty, i że z nich wynikało, iż jestem na liście osób, którymi interesuje się wywiad PRL”.



„Nie było jednak na mój temat raportów, z wyjątkiem jednego. Agent, niezidentyfikowany jeszcze wówczas przez FBI, doniósł, że na jakimś przyjęciu mówiłam, iż Józef Światło, pracownik UB, który uciekł na Zachód w 1953 r., mieszka w Brooklynie i pod zmienionym nazwiskiem prowadzi tam pralnię albo delikatesy” – stwierdza autorka felietonu.



W kolejnej części artykułu Lasota przywołuje rok 2001, kiedy to „sąd uznał za prawdziwe oświadczenie Cimoszewicza, że nie był tajnym współpracownikiem”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Rzeczpospolita”

„W 2019 r. na spotkaniu wyborczym Cimoszewicz opowiadał, jak było miło w latach 70., bo można było pojechać na Zachód, i jak to on, nie wspominając, że był pierwszym sekretarzem PZPR na UW, zacząć podróżować” – dodaje.Na koniec autorka ocenia, że „teraz ten sam Cimoszewicz pojedzie do Brukseli, chyba że przejedzie na białych pasach – parafrazując jego kolegę Adama Michnika – rowerzystkę w Hajnówce”.