20 mld zł strat po inwestycji KGHM. NIK wciąż nie opublikował raportu

Najwyższa Izba Kontroli – mimo wcześniejszych zapewnień – nie opublikowała raportu końcowego ws. inwestycji KGHM z 2012 r. Chodzi o blisko 20 mld zł strat. „Raport zostanie opublikowany po zakończeniu procedury kontrolnej, o czym niezwłocznie poinformujemy” – odpowiada portalowi tvp.info biuro prasowe NIK. W połowie kwietnia rzeczniczka Izby Ksenia Maćczak oświadczyła, że raportu można się spodziewać „za około dwa tygodnie”.

NIK negatywnie ocenił działania KGHM, które doprowadziły do zakupu w 2012 r. kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining, większościowego właściciela chilijskiej kopalni Sierra Gorda – podała Izba w wystąpieniu pokontrolnym, do którego na początku marca br. dotarła Polska Agencja Prasowa. Straty spółki zarządzającej kopalnią w Chile NIK oszacowała na ok. 19,6 mld zł.



Jednak mimo to Izba wciąż nie podała do wiadomości publicznej treści ostatecznego raportu. Portal tvp.info wielokrotnie zwracał się do biura prasowego NIK z zapytaniem, kiedy raport zostanie opublikowany oraz co jest przyczyną zwłoki.



W połowie kwietnia br. rzeczniczka Izby Ksenia Maćczak stwierdziła w rozmowie z portalem tvp.info, że raportu końcowego spodziewać się można za około dwa tygodnie, czyli pod koniec kwietnia.



– To jeszcze może kwestia dwóch tygodni. Jeżeli chodzi o precyzyjny termin, to nie jestem w stanie go podać. To jest urząd – wskazywała Ksenia Maćczak. – Nie mamy jeszcze wszystkich skompletowanych dokumentów. To kwestia kilku tygodni – zaznaczała wówczas.



Jednak raportu wciąż nie opublikowano. Na początku maja rzeczniczka ponownie zapytana o termin i przyczynę zwłoki publikacji raportu wskazała, że należy do biura zwrócić się drogą mailową. Po maksymalnym ustawowym terminie udzielenia odpowiedzi biuro przesłało następujący komunikat: „Raport zostanie opublikowany po zakończeniu procedury kontrolnej, o czym niezwłocznie poinformujemy”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Odkrywkowa kopalnia Sierra Gorda w Chile została uruchomiona w czerwcu 2014 r. Kopalnia operuje na złożu miedziowo-molibdenowym, obejmującym zarówno siarczkowe rudy miedzi i molibdenu, jak i znajdujące się ponad nimi tlenkowe rudy miedzi. Złoża zostały odkryte w 2006 r. Dwa lata później Quadra FNX przejęła projekt, który od września 2011 r. jest wspólnym przedsięwzięciem KGHM Polska Miedź (55 proc.) oraz spółek japońskiej grupy Sumitomo: Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.).