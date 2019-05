Prezydent Duda: Agnieszka Radwańska była cudem dla Polski

– Agnieszka Radwańska była cudem dla Polski – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda, podczas benefisu tenisistki w krakowskiej Tauron Arenie. Prezydent wręczył Radwańskiej bukiet kwiatów i podziękował jej za wspaniałą karierę.

Agnieszka Radwańska ogłosiła zakończenie kariery Uznawana za najlepszą polską tenisistkę w historii Agnieszka Radwańska ogłosiła zakończenie kariery. „W dniu dzisiejszym, po 13 latach zawodowego... zobacz więcej

– To bardzo poruszający moment. Pamiętam taki mecz, gdy mała jeszcze Agnieszka wygrała finał juniorskiego turnieju Wimbledonu. Nie jestem znawcą tenisa, ale pomyślałem sobie, że to tylko juniorski sukces, to się zdarza, a jak przyjdzie czas gry w seniorach, to trzeba cudu, aby się wybić – mówił Andrzej Duda.



– Niedawno rozmawiałem z naszym znakomitym skoczkiem narciarskim Kamilem Stochem i on powiedział mi, że w światowej czołówce każdej dyscypliny o sukcesach decyduje przede wszystkim „głowa”. To, z jakiego domu człowiek wyszedł, jak ukształtowała go rodzina. Nie byłoby tak wielkiego sukcesu, gdyby nie wsparcie rodziców, siostry Urszuli, męża Dawida Celta. Zrobiliście państwo wielką rzecz dla Polski. Agnieszka była dla Polski takim cudem. Weszła na szczyt w tak ważnej i ekskluzywnej dyscyplinie na świecie – podkreślił.



Prezydent zwrócił ponadto uwagę, że Radwańska po zakończeniu kariery nadal mieszka w swojej ojczyźnie, choć mogła osiedlić się w każdym miejscu na świecie. – Jestem za to pani ogromnie wdzięczny. To wspaniały przykład. Jako „krakus” cieszę się, że ten benefis odbywa się w Krakowie. Jest pani wspaniałą dziewczyną – dodał.



Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości



W uznaniu zasług minister sportu i turystyki Witold Bańka, w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, odznaczył urodzoną w Krakowie tenisistkę medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.



– Długo można mówić o wspaniałych osiągnięciach, o tym jak wspaniałą ambasadorką Polski byłaś. Chciałbym jednak podkreślić jak wspaniałą osobowością jesteś. Byłaś ambasadorką czystego sportu, bez dopingu, a na swoje zwycięstwa zapracowałaś ciężkim treningiem i pracą. Polska ci dziękuję, Polska cię kocha – zwrócił się do Radwańskiej minister.



– Chciałam bardzo podziękować, takie nagrody, podkreślające całość kariery, szczególnie sobie cenię – powiedziała tenisistka, która 14 listopada ogłosiła zakończenie profesjonalnej kariery.

źródło: pap

W części sportowej imprezy rozegrano mecz miksta. Radwańska w parze z Łukaszem Kubotem zmierzyła się z Caroline Wozniacki i Marcinem Matkowskim wygrywając pokazowego seta 6:4.Agnieszka Radwańska wygrała 20 turniejów w grze pojedynczej. Największym jej sukcesem był awans do finału wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu w 2012, który przegrała z Amerykanką Sereną Williams. Była również wiceliderką rankingu WTA.