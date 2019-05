Trąba powietrzna pod Lublinem. „Wszystko fruwało”

45 gospodarstw w gminie Wojciechów województwie lubelskim nie ma prądu na skutek zniszczeń spowodowanych trąbą powietrzną, która przeszła we wtorek przez tę gminę.

– Pozrywane są linie energetyczne, połamanych jest dziewięć słupów linii niskiego napięcia – poinformował rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Adam Rafalski.



Bez prądu pozostaje obecnie 45 gospodarstw w gminie. Rafalski powiedział, że energetycy planują – o ile nie przeszkodzi im pogoda – usunąć wszystkie te awarie i przywrócić dostawy prądu do gospodarstw jeszcze we wtorek.



Trąba powietrzna przeszła przez gminę Wojciechów około południa. Na skutek nawałnicy, która zrywała także dachy i łamała drzewa, ucierpiały 42 gospodarstwa. Uszkodzonych jest 120 budynków gospodarczych i mieszkalnych. Największe straty są w miejscowościach Stasin, Palikije Pierwsze, Cyganówka.



Artur Markowski, wójt gminy powiedział, że przy usuwaniu zniszczeń pracuje 35 jednostek straży pożarnej oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.



– Na bieżąco będziemy podejmować działania, żeby pomagać ludziom. Nakrywamy plandekami te pozrywane dachy, przede wszystkim na budynkach mieszkalnych – podkreślił Markowski.



Jak dodał, nie ma sytuacji, żeby ktoś nie miał dachu nad głową.



– Jeśli będą takie sytuacje zgłaszane, to jesteśmy do dyspozycji, mamy do dyspozycji szkołę. Nie mamy takich sygnałów, żeby ktoś potrzebował noclegu. Ludzie sobie radzą we własnym zakresie – zaznaczył wójt.

