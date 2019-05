Media: partnerka Putina urodziła bliźniaki. „Połowa personelu musiała opuścić szpital”

Alina Kabajewa, gimnastyczka i złota medalistka olimpiady w Atenach, powszechnie uważana za partnerkę Władimira Putina, urodziła bliźniaki w pilnie strzeżonej moskiewskiej klinice – podają rosyjskie media. Jednak ani była olimpijka, ani Kreml nie komentują doniesień, a artykuły, które o tym informowały, zostały usunięte – pisze brytyjski „Daily Mail”. W Rosji kwestia życia rodzinnego Putina jest tematem tabu.

O tajemniczym porodzie można było przeczytać przez chwilę na internetowej stronie gazety „Moskovsky Komsomolets” w artykule „Alina Kabajewa urodziła bliźniaki i zniknęła” – jednak sam tekst i wszystkie wzmianki o nim usunięto.



Rosyjski dziennikarz Siergiej Kanaev, mający „wtyki” w rosyjskich służbach wywiadowczych, opublikował informację, że Kabajewa urodziła dwóch chłopców przez cesarskie cięcie. Jak informował, połowa zespołu medycznego musiała opuścić szpital przed przybyciem Kabajewej, a „niezliczeni” oficerowie służb państwowych przeszukali całą placówkę.



Poród miał odbierać „słynny włoski lekarz”, z pomocą dyrektora centrum medycznego Giennadija Sukhikha – informował Kanaev, powołując się na własne źródła.



O rzekomym porodzie „dziewczyny Putina” – jak nazywają domniemaną partnerkę prezydenta – nie wspominał za to serwis informacyjny „Life and REN TV”, który kontroluje właśnie Kabajewa, kierująca telewizyjnym i prasowym koncernem National Media Group.



Artykuł mówiący o porodzie pierwotnie ukazał się 12 maja (w 36. Urodziny Kabajewy) w show-biznesowym serwisie informacyjnym „Dom2Life”, należącym do biznesmena Aleksandra Karmanowa. Jak z kolei twierdzą rosyjscy informatorzy, Karmanow – który sam lubi judo – jest blisko związany z oligarchą Arkadym Retenburgiem, jednym z najstarszych przyjaciół Putina i jego byłym partnerem sparingowym w judo.

źródło: dailymail.co.uk

Co ciekawe, Aliny Kabajewej nie widziano publicznie od października ubiegłego roku, kiedy obroniła pracę doktorską na temat szkolenia dzieci w wieku przedszkolnym w gimnastyce rytmicznej. Sama Kabajewa wielokrotnie zaprzeczała, że ma dzieci, jednak mimo to, plotki mówiące o tajemniczej, „ukrytej rodzinie” z Putinem nie ustały.Również na początku 2015 roku mówiono o tym, że była gimnastyczka urodziła Władimorowi Putinowi syna – miało się to stać w jednej ze szwajcarskich klinik. Jak podejrzewano wtedy, miało to być ich już trzecie dziecko. Według nieoficjalnych doniesień para ma także syna Dmitrija, urodzonego w 2009 roku, i 7-letnią córkę.