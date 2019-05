Premier: Będą dodatkowe środki pomocy dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną

– Będzie dodatkowa pomoc rządowa – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Stasina (woj. lubelskie), gdzie we wtorek przeszła trąba powietrzna. – Dodatkowe środki pomocy zostaną zapewnione wszystkim mieszkańcom, którzy tutaj ucierpieli – powiedział.

Szef rządu we wtorek po południu przybył do Stasina w gminie Wojciechów na Lubelszczyźnie, gdzie tego dnia przeszła trąba powietrzna. Szef rządu spotkał się ze sztabem kryzysowym, oglądał straty wyrządzone przez nawałnicę i rozmawiał z mieszkańcami gminy.



– Nie jesteśmy w stanie przewidywać takich żywiołów, ale naszym obowiązkiem jako wspólnoty narodowej, państwowej jest to żeby nie zostawić tych ludzi w potrzebie, nie zostawić ich samych – podkreślił premier. – Solidarność jest naszą powinnością – podkreślił.



Premier podziękował wszystkim, którzy szybko przyszli z pomocą, by likwidować wszystkie szkody wynikłe z przejścia nawałnicy. jak zaznaczył, uszkodzonych zostało ok. 40 budynków mieszkalnych, a także budynki gospodarcze.



Będzie dodatkowa pomoc ze strony rządu



Premier był pytany przez dziennikarzy, czy będzie pomoc ze strony rządu dla mieszkańców poszkodowanych terenów.



– Tak, będzie dodatkowa pomoc rządowa, w takich sytuacjach poprzez wojewodę, który tutaj jest na miejscu. Były w różnych tragicznych okolicznościach wypłacane różnego rodzaju pieniądze, zasiłki, wsparcie i takie środki również zostaną teraz zapewnione wszystkim mieszkańcom, którzy ucierpieli – zapowiedział premier.



Trąba powietrzna przeszła przez gminę Wojciechów około południa. Nawałnica zrywała dachy z budynków gospodarczych i mieszkalnych, łamała drzewa, zrywała linie energetyczne. Ucierpiały 42 gospodarstwa. Jeden mężczyzna został lekko rany, uderzył go w nogę spadający z dachu kawałek eternitu.



Trwa sztab kryzysowy, w którym uczestniczy premier @MorawieckiM w Stasinie, w woj. lubelskim, gdzie przeszła trąba powietrzna. pic.twitter.com/cI04eEw10Y — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 21, 2019