Kukiz: Spodziewałbym się, że Schetyna zaproponuje ustawę „ręka rękę myje”

„Bardziej bym się spodziewał, że pan Schetyna zaproponuje ustawę »ręka rękę myje«” – napisał na Facebooku Paweł Kukiz, nazywając lidera PO „czyścioszkiem”. Lider Kukiz’15 odniósł się w ten sposób do projektu ustawy „Czyste ręce”, przedstawionego dziś przez Schetynę. Zakłada ona konieczność składania oświadczeń majątkowych przez małżonków polityków.

Jak pisze Kukiz, w PO „funkcjonuje pani Pihowicz, która właśnie przepisała na siebie cały rodzinny majątek, aby zapobiec jego przejęciu przez komornika ze względu na 2 milionowy dług Nowoczesnej, którego głównym winowajcą jest jej mąż, były pełnomocnik finansowy .N”.



W drwiącym tonie lider Kukiz’15 dodał, że gdyby kuria „miała jakąś działkę na zbyciu”, to jego żona będzie chętna ją nabyć po atrakcyjnej cenie.



PO przedstawiła we wtorek projekt ustawy „Czyste ręce”, która – jak mówił dziś Schetyna – ma związek z niejasnościami „w takich sprawach, z jakimi spotkaliśmy się w przypadku premiera Morawieckiego”. – Chodzi o to, że współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie muszą także składać oświadczenia majątkowe – wskazał Schetyna odnosząc się do założeń projektu.



Jak dodał miałoby to dotyczyć małżonków prezydenta, premiera, ministrów rządu, a także członków prezydium Sejmu i Senatu.





#wieszwiecej Polub nas