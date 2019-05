Brutalny mord na zakonnicy. Ofierze odcięto głowę

Siostra Inés Nieves Sancho, 77-letnia zakonnica ze Zgromadzenia Córek Jezusa została brutalnie zamordowana w Republice Środkowoafrykańskiej. Jej ciało znaleziono 20 maja w wiosce Nola w diecezji Berberati, gdzie dzień później odbył się jej pogrzeb.

Od wielu lat s. Inés uczyła miejscowe dziewczęta gotowania. Nie chciała opuścić swojej placówki, chociaż jej to proponowano z powodu jej podeszłego wieku.



W nocy z 19 na 20 maja nieznani sprawcy wtargnęli do jej pokoju, pojmali ją i zaprowadzili do sali, w której prowadziła zajęcia. Tam obcięli jej głowę.



Na razie nikt nie przyznał się do tego makabrycznego czynu; nieznane są jego motywy.

