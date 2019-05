Zderzenie ciężarówek i busa. Gigantyczny korek na A4 w kierunku Wrocławia

Do zderzenia pięciu pojazdów, w tym czterech ciężarówek i jednego busa, doszło pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław-Wschód. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest zablokowana.

Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu poinformował we wtorek, że na autostradzie A4 przed godz. 17 pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław-Wschód doszło do zderzenia pięciu pojazdów: 4 ciężarówek i jednego busa.



Trasa jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie ma ofiar śmiertelnych. Trwa akcja ratunkowa, w samochodach uwięzieni są ludzie. W miejscu wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek.

