Szydło apeluje do ubezpieczycieli o pomoc poszkodowanym przez trąbę powietrzną

Wicepremier Beata Szydłu udała się do gminy Wojciechów (Lubelskie), gdzie przeszła we wtorek trąba powietrzna. – Chcemy spotkać się z tymi osobami, zorientować się w czym można pomóc - powiedziała Szydło podczas konferencji prasowej w Lublinie.

Trąba powietrzna przeszła przez gminę Wojciechów około południa. Na skutek nawałnicy - która zrywała dachy, linie energetyczne, łamała drzewa - ucierpiały 42 gospodarstwa. Uszkodzonych jest 120 budynków gospodarczych i mieszkalnych. Największe straty są w miejscowościach Stasin, Palikije Pierwsze, Cyganówka.



– Tu są bardzo duże zniszczenia, ale – jak państwo widzą – wszystkie służby pracują. Rozmawiałam przed chwilą z panem ministrem (Mariuszem) Błaszczakiem, który mówił, że jest tu w tej chwili stu żołnierzy obrony terytorialnej już kierowanych do akcji, a trzystu w odwodzie. Są agregaty prądotwórcze, a więc ta pomoc będzie zwiększana w miarę konieczności. Wszędzie są szacowane szkody – powiedziała premier.



„Zróbcie państwo wszystko, aby wasi przedstawiciele natychmiast tutaj byli”



Wicepremier podczas briefingu prasowego wystąpiła z apelem do firm ubezpieczeniowych.



– Mamy tutaj głosy ze strony poszkodowanych, że nie mogą się do państwa dodzwonić, albo słyszą, że nie macie w tej chwili możliwości przyjechania szacowania szkód, że to musi potrwać. Prośba, żebyście uruchomili wszystkie możliwe środki, zasoby aby od razu tutaj przedstawiciele państwa firm przyjechali i pomogli tym ludziom, bo oni naprawdę są w bardzo trudnej sytuacji – podkreśliła Beata Szydło



Beata Szydło zaznaczyła, że pogoda jest cały czas niepewna i „najważniejsze w tej chwili jest zabezpieczenie domów, żeby ludzie mogli spokojnie przez następne dni mieszkać w tych budynkach, sprzątać, remontować je i odbudowywać”.



– Ale potrzebna jest też pomoc tych, którzy ubezpieczyli budynki, a więc prośba jeszcze raz, apel, zróbcie państwo wszystko, aby wasi przedstawiciele natychmiast tutaj byli, by ta pomoc była jak najszybciej uruchamiana.



Wicepremier zaznaczyła, że przed wyjazdem będzie rozmawiać z przedstawicielami PZU, żeby w razie braku pracowników, skierowali na miejsce zdarzenia ludzi z innych rejonów.