Szokujący film w sieci. Młodzi ludzie nogami trącają bezwładne ciało

W sieci pojawił się film, na którym widać, jak młodzi ludzie trącają nogami leżącego między innymi w twarz. Słychać też głosy. „Józek, wstawaj! Józek! Józek! Wstawaj... Trzeba było wypić cały denaturat? Teraz już ku*wa zgonujesz...”. Mężczyzna zmarł. – Badamy sprawę. Szukamy autorów nagrania – mówi portalowi tvp.info mł. asp. Jolanta Mól z KPP w Limanowej.

Ciało mężczyzny odkryto 14 maja, wieczorem, obok budynku remizy OSP w Słopnicach Dolnych. Zmarły to znany tamtejszym policjantom 50-latek. – Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzecich – mówi nam mł. asp. Jolanta Mól z KPP w Limanowej.



Niedługo potem do redakcji portalu limanowa.in dotarł film, który publikujemy poniżej. Widać na nim bezwładne ciało i nogi młodych osób, które trącają leżącego nogami w twarz. Ktoś mówi: „Józek, wstawaj! Józek! Józek! Wstawaj... Trzeba było wypić cały denaturat? Teraz już ku*wa zgonujesz...”. Film młodzi ludzie udostępniali sobie w sieci. – Badamy sprawę, chcemy ustalić, kiedy film został nagrany. Szukamy autorów, by móc pociągnąć ich do odpowiedzialności – mówi policjantka.



Nagranie najprawdopodobniej powstało, kiedy 50-latek jeszcze żył. W pewnym momencie widać, jak porusza ręką. Jednak nikt nie wezwał pogotowia. Mężczyznę znaleziono martwego około godziny 22. Z informacji portalu limanowa.in wynika, że młodzież mogła kupować 50-latkowi denaturat. Za wypicie butelki miał dostać paczkę papierosów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

– Nie wiem, ile w tym prawdy, a ile przechwałek młodzieży, ale podobno cały tydzień dawali mężczyźnie denaturat, żeby pokazał jak pije, a za to dadzą mu jeszcze papierosy. Jak tak można się zachowywać. Ten mężczyzna nikomu nic nie robił, nie był szkodliwy. Zamiast zadzwonić po pogotowie czy policję, to młodzi ludzie kręcą filmiki, kopią go, a później przechwalają się między sobą – mówi cytowany przez limanowa.in rozmówca.