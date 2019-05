Jeszcze tylko do końca dnia we wtorek można dopisać się do spisów wyborczych w miejscu pobytu tymczasowego. Muszą to zrobić osoby, które chcą zagłosować w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale w niedzielę będą poza stałym miejscem zamieszkania. Urzędu są już zamknięte. Dla spóźnialskich jest jeszcze szansa poprzez stronę epuap.gov.pl. Najpóźniej za pięć dni otrzymamy informację zwrotną z urzędu, dotyczącą lokalu wyborczego, w którym będziemy mogli oddać głos.

